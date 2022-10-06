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【關注乳癌】凱悅尚萃酒店粉紅10月為女士打氣　鈎針裝置展+Pink Combo套餐推廣乳健意識

休閒消費 10:00 2022/10/06

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香港維港凱悅尚萃酒店推出#PINKTOGETHER活動，包括展覽及粉紅套餐，為全港女士打氣，並提醒女士們要加強乳健意識。（酒店提供）

這個粉紅10月，香港維港凱悅尚萃酒店推出#PINKTOGETHER活動，為全港女士打氣，並提醒女士們要加強乳健意識，乳癌是本港女性中最常見的癌症之一，在本港女性致命癌症中排行第三，因此，必須愛惜自己及關注健康。

活動邀得香港首個街頭編織藝術團隊La Belle Époque製作的粉紅鈎針裝置、與巴黎歐萊雅合作為客人提供禮品，以及由The Farmhouse Deli餅店創作的「Pink Combo」粉紅蛋糕和咖啡特飲套餐。

La Belle Époque 的創始人——鉤針藝術家Billie和Mary，為酒店展覽創作了一件粉紅鈎針裝置，於即日至10月31日在酒店大堂（2 樓）展出。以粉紅色為靈感的編織作品包括了不同年齡的女性，旨在通過作品表達不同年齡的人士均應加強對乳腺癌的教育和意識。

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10月份住客獲贈美顏產品

作為女性藝術家，Billie和Mary一直以來都支持乳健推廣，尤其是Billie的母親在10年前因乳癌逝世，使她更加關注乳癌防治議題，亦更明白乳癌的預防和相關的早期醫學治療的重要性。除粉紅鈎針裝置外，大家亦可於酒店大堂樓層（2樓）的 Art Centric 展區，欣賞到四件Billie和Mary以北角為題的作品。

此外，所有於10月入住的客人，將可免費獲贈兩件巴黎歐萊雅產品，其中包括金致臻顏花蜜奢養眼霜（15毫升）、昇華修護美髮油膠囊：暗啞髮質適用（1毫升 x 6）、缎光持色唇釉及Emotions Nude 16色眼影胭脂盤。（隨機派發，每間客房可獲兩件，送完即止。）

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由酒店的糕點總廚Kevin Leung 和首席咖啡師Wayne Tsang精心打造的「Pink Combo」粉紅蛋糕和咖啡特飲套餐，售價為88港元，將於整個10月於 The Farmhouse Deli餅店供應。

編輯：葉翠華

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