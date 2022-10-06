【癌症治療】數碼滴液PCR助精準釐定個人化治療　比傳統檢測方法靈敏度高百倍

▲ 數碼滴液PCR助精準釐定個人化治療，比傳統檢測方法靈敏度高百倍。（記者會截圖）

本港每年新增數以千計血癌個案，其中急性骨髓性白血病（AML）是惡化得最快的一類，病人在5年內存活率平均僅3成。由於癌細胞可在數周甚至數日內迅速增長並惡化，須密切追縱變異基因的變化，而數碼滴液PCR技術的靈敏度及解析度較傳統PCR檢測方法高100倍，有助監測化療或標靶藥的效用或及早偵測復發徵兆，從而釐定最佳的治療方法。

養和醫院綜合腫瘤科中心主任、血液及血液腫瘤科專科醫生梁憲孫指，病人在接受化療或標靶治療後，仍須密切追蹤變異基因的變化，定期檢測體內是否仍殘留微量的癌細胞（MRD）。準確偵測微量癌細胞水平有助監測化療或標靶藥的效用或及早偵測復發徵兆，並判斷是否需採取進一步的治療方案，例如骨髓移植。

養和醫院於2018年開始採用數碼滴液PCR技術，養和醫院臨牀病理科及分子病理科主任、血液學專科醫生馬紹鈞表示，偵測殘存的MRD一般採用細胞分析或分子學分析，而數碼滴液PCR技術在靈敏度、解析度及準確度方面均達到非常高的水平，比傳統PCR檢測方法高100倍。

尤其是病人致癌的突變基因屬罕見類別，一般既定的細胞或分子分析未必能有效追蹤這些突變基因的變化。

馬紹鈞表示，數碼滴液PCR會因應患者體內變異基因的種類，度身設計檢測試劑，為患者製訂個人化治療，以準確追蹤及鎖定其罕見突變基因，他形容檢測MRD如尋人「喺一大群人搵一個人係好難，但將啲人放入房到搵咁就易啲。」養和過去四年透過為118名病人進行臨床檢測，當中113名為AML病人，結果可偵測到79種基因變異，當中有八成半是基因突變。

有個案為53歲漢患有慢性骨髓性白血病，惟他攜帶罕見的融合基因，未能以常規定量PCR來量度MRD，轉為以數碼滴液PCR作MRD監察，結果發現病人在用第一代標靶藥反應未如理想，指數更反升5倍，同時發現對第一代標靶藥抗藥性。監察到情況後，醫生為病人轉了第二代標靶藥，服後反應良好，在用藥第六個月時已達至深度緩解。

有另一個案為58歲漢患有急性骨髓性白血病，其基因突變是常見類型，接受化療及半相合骨髓移植情況有改善。惟移植後一年用數碼滴液PCR偵測到MRD陽性，並在MRD結果指導下進行了一系列治療，更曾一度達至MRD陰性。可惜最後MRD還是節節攀升，及後血癌全面復發。

雖然數碼滴液PCR有更高的靈敏度及解析度，但因需要度身訂造較講求技術，價錢亦較高，在急性骨髓性白血病適用性大概7成與傳統PCR相若，由於度身訂造需時新症要等候2-3個月，舊症則同傳統PCR相若大概5日。

梁憲孫預期數碼滴液PCR檢測將得到廣泛應用，可在治療劑量和用藥方面給予重要指導作用，亦有助衡量移植的風險及時機，未來研究將技術採用於血液科腫瘤如淋巴癌，及其他固體癌症偵測，如肝癌、乳癌及前列腺癌，並用於液態活檢方面。

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記者：李榮忠