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【美麗戰場】陳嘉輝演鹹濕衰格老師超搶鏡　入行36年由力捧小生轉做配角

娛樂 10:57 2022/10/06

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陳嘉輝演出好搶鏡。

TVB熱播中的台慶劇《美麗戰場》一集比一集精彩，昨晚一集講到蔣家旻演的鍾家琪被連摑兩巴，看得觀眾大快人心。

除了蔣家旻演的奸角入型入格外，劇中演鹹濕老師的陳嘉輝亦為其一焦點，皆因他同樣演得相當出色，將角色的鹹濕﹑窩囊﹑衰格及軟弱發揮得淋漓盡致，難怪令觀眾看得投入。

【美麗戰場】入行16年成功跳出馬子妮乖女形象　蔣家旻戲路變廣角色反差大

演出成亮點

昨晚劇情講到他為包養琪琪不惜一切，最終搞到被廉署緝捕，及後陳嘉輝走到勝記士多找琪琪。

怎料被琪琪出賣，情急下持刀持陳瀅演的阿寶與琪琪，更想將琪琪先姦後殺，之後更強吻她近一分鐘，幸好最終獲阿寶鋸斷繩索並及時相救才沒事，不少網民看後都留言指嘉輝做得好，真是愛琪琪愛到瘋！

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名副其實「愛妻號」

雖然陳嘉輝在戲中是衰老公，惟現實中卻是圈中出名的「愛妻號」之一。曾被封為「太陽之子」的嘉輝與1990年香港小姐季軍梁小冰於1992年開始拍拖，直至2000年結婚，與太太梁小冰結婚22年來恩愛如昔。

梁小冰於婚後淡出娛圈，成為陳嘉輝背後的女人，並於2007年誕下兒子陳洋溢（Lewis），在家中相夫教子。

陳嘉輝曾於訪問中指他跟梁小冰性格合襯，沒有過豪華的生活，只要開心舒服地相愛，就能長長久久：「我們好sweet的，性格好夾，一齊相處得好舒服、好開心，未試過有好大爭執。當兒子去了宿營，就是我們的二人世界，會一起行沙灘、食自助餐。」而且，每逢二人的結婚周年，小冰亦會晒相紀念，足見他們愛得甜蜜。

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樂做配角

嘉輝除了是好爸爸和好老公外，還是一位好演員，他於1986年加入TVB開始演員之路，初期嘉輝備受力捧。

在1988年25歲的他參演首套處境劇《都市方程式》，與23歲的郭富城齊齊擔正男主角，兩人之後在劇集《我係黃飛鴻》及《螳螂小子》繼續擔正，成為當時TVB力捧的小生之一，加上當年其青靚白淨外型，顏值爆燈，的確迷倒不少女士。

（經濟日報圖片）

後來嘉輝於1997年離開TVB，去過馬來西亞、內地和台灣發展。及後他為了多留港陪伴兒子成長，嘉輝決定於2014年重返TVB。

不過逾50歲重返TVB，他深知不再是小生，樂於轉型做實力派配角，並自言沒有野心，一切順其自然：「在不同階段有不同演繹，我現在沒有甚麼強求，有不同的工作機會我已經好滿足。」

最新影片推介：J Lou專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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