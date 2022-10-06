【不負生命】被鄰居施暴失去雙手手掌 女生僥幸存活不負生命成廚師

▲ 馬里沒有因傷殘而停下，她選擇了繼續奔跑。

參加朋友婚宴，看到漂亮的結婚蛋糕，想起了一件往事。

當年我大姊結婚，其好友親手造了一個極奢華漂亮的結婚蛋糕送她，結果所有賓客紛紛拉着這位女士拍照打卡，有點喧賓奪主。幸好我姊和摰友感情深厚，令婚禮充滿了感恩、歡笑和祝福。

廚師都有一雙巧手，雙掌齊失的傷殘人士能成為廚師嗎？

11歲那年，菲律賓女孩Maricel Apatan（簡稱馬里）某天跟她的叔叔一起去取水，路上遇到四個惡霸鄰居，最後他們殺了馬里的叔叔，馬里也受了重傷，脖子被砍一刀，雙掌被切至近乎脫落，僅以皮膚連着。

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血淋淋的馬里在回家途中昏倒幾趟，終於捱到家門，魂飛魄散的母親用毯子把重傷的女兒裹起趕赴醫院，花了超過四小時才到達市鎮醫院。最後馬里奇迹地活下來，雙掌卻失去了，脖子和背部留下25針的疤痕。

諷刺的是，翌日是馬里12歲的生日，但悲劇並沒有就此結束，那幾個暴徒竟洗劫並燒毁馬里的家。馬里家本已非常貧窮，不僅無法支付醫院帳單，現在更要流離失所。幸好一個遠親代付醫院費用，並幫助他們將罪犯繩之於法。

在人生路上，馬里沒有因傷殘而停下，她選擇了繼續奔跑。

她在殘障兒童學校上學，勤奮好學。即使沒有雙掌，卻沒影響她的學習能力，她順利完成酒店和餐廳管理學位。馬里決心取得更高成就，三年後，她完成了另一門廚師課程，成為一位專業廚師。

當世界告訴馬里沒手掌不能當廚師，她以行動證明世界錯了。

被命運痛擊的你站起，行走吧！馬里沒手掌也能撥開雲霧，你的青天正在等候你。

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