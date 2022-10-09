耀中耀華歡慶九十周年　以藝術共創更美好明天

由教師及駐校藝術家共同策劃，展示耀中耀華教育網絡（YCYW）多校不同年級學生作品的「耀中耀華90周年藝術展」圓滿舉行，不僅反映耀中耀華致力於透過藝術教育培養學生的創造力，也展示了90年來耀中耀華對教育事業的貢獻和成長過程的點點滴滴。

▲ 「耀中耀華教育網絡副行政總裁（K-12教育） 陳昕生博士（左一）、副行政總裁（高等教育） 陳麗生博士 （右四）、香港耀中中學部美術科主任Jacques Thomass（右一）聯同學生為展覽剪綵。」

由9月30日到10月4日一連五日於香港藝術中心舉行的「耀中耀華90周年藝術展」以「共創人類美好未來」為主題，包含了幼稚園、中小學以至藝術設計學校學生，及專業藝術家的作品，反映了耀中耀華如何把藝術融入日常校園生活中。

▲ 陳麗生博士致辭時感謝一眾老師和駐校藝術家的努力，讓展覽得以順利舉行。

數百計作品中精挑細選



展覽策展人葉惠芳（Crystal）表示：「今次展覽有不少令人讚歎的藝術品、設計作品，都是學生、美術老師以至駐校藝術家（Artists-in-Residence）一同為不同大小藝術項目所付出的努力，以及創意協作的成果。」作為展覽的總策劃人，Crystal不諱言她和團隊花上不少心思，在數以百計的作品當中挑選和編排，讓它們可以順利呈現在大家眼前，的確是一大挑戰。

▲ 12年級的蔡洁（Maggie）以出生地紐約和成長地香港作對比，展現和對比兩個大都會的異同。

▲ 展覽中唯一一個由教師們參與的作品，冀望學生們可以上游不息，如魚得水。

今次展覽共有六大區域：─

Interactive

幼兒教育部和小學部的「繪畫銀河」互動區讓參觀者可在地板上自由繪畫和創作，盡情發揮。

▲ 互動區域讓大小朋友都可以在展覽中一同玩樂和學習。

Creative

展示大部份來自小學部同學的作品，表達藝術創意，分享學習生活的樂趣。

▲ 駐校藝術家和學生運用動能和敲擊聲創作，大家亦可以參與其中，成為作品創作的一部份。

Meditative

有「閱讀角」讓小朋友躺在豆袋上，一邊仰望窗外天空，一邊閱讀由耀中幼教學院學生兼未來準教師所創作的兒童繪本；另外，動態藝術作品所創造的韻律，讓參加者一同成為創作的一份子。



Conceptual

大部分作品來自中學生的創作，展示他們的藝術知識、思維能力和創意。



Cultural

不同級別學生捕捉香港街頭的各式景貌，以不同的手法展現出來。

▲ 香港耀中中學部學生製作的《寺廟》，以顏色鮮明的馬賽克拼磚展示了濃烈的香港街頭風光。

Heritage Rebirth

來自上海耀華古北校區服裝設計課程的時裝設計作品，以嶄新手法演繹傳統服飾。

▲ 上海耀華古北校區藝術設計學校的學生們使用普洱茶和天然玫瑰花瓣染料製成創意中國旗袍，成為今次展覽的一大亮點。

六區當中Interactive可算最別開生面的一個，這個展區的靈感源自位於耀中幼教學院的社區資產設施「耀學園」。在今次藝術展中，透過耀學園為8歲或以下兒童提供的專門設施和多項互動體驗，展示耀中耀華其中一個貫穿課程的理念──如何把「遊戲中學習」付諸實踐。

作為九十周年慶祝活動的一部份，今次展覽還設有回憶長廊，帶領大家回顧耀中耀華九十年發展的精彩時刻、里程碑和成就。



駐校藝術家啟發學生創意



耀中耀華秉承「與文藝結盟」的使命，格外重視對學生藝術創意的培養，特請來多位駐校藝術家為學生激活思維和創意，來自美國加州的藝術家 Elizabeth Briel 是其中之一。「我們（駐校藝術家）透過藝術在學生、學校社群和城市之間扮演橋樑的角色，連繫彼此。」從提出總體理念或主題，到跟美術老師建議課程相關元素，再與學生一起創造。在過程中，學生可以體驗另一個學習和啟發思維的層面及方式，有時甚至跨越學科，把常識、生物、歷史等融為藝術作品的一部份。

▲ 駐校藝術家 Elizabeth Briel喜歡以小型藝術作品作橋樑，跟學生輕鬆交流。

通過今次展覽，大眾可以進一步了解耀中耀華「從嬰兒到學士（Baby to Bachelor）」的教育之路如何讓學生通過藝術表達思想情感、思維意念、創意等，達致全人發展。通過這個藝術展，學生們可了解不同的藝術主題之餘，更學會與他人交流和協作，提高研究和分析事物的技能，有助未來成為全面、更能兼顧各方事物基礎和知識的社會棟樑。



(特約)