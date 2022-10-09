耀中耀華歡慶九十周年 以藝術共創更美好明天
由教師及駐校藝術家共同策劃，展示耀中耀華教育網絡（YCYW）多校不同年級學生作品的「耀中耀華90周年藝術展」圓滿舉行，不僅反映耀中耀華致力於透過藝術教育培養學生的創造力，也展示了90年來耀中耀華對教育事業的貢獻和成長過程的點點滴滴。
由9月30日到10月4日一連五日於香港藝術中心舉行的「耀中耀華90周年藝術展」以「共創人類美好未來」為主題，包含了幼稚園、中小學以至藝術設計學校學生，及專業藝術家的作品，反映了耀中耀華如何把藝術融入日常校園生活中。
數百計作品中精挑細選
展覽策展人葉惠芳（Crystal）表示：「今次展覽有不少令人讚歎的藝術品、設計作品，都是學生、美術老師以至駐校藝術家（Artists-in-Residence）一同為不同大小藝術項目所付出的努力，以及創意協作的成果。」作為展覽的總策劃人，Crystal不諱言她和團隊花上不少心思，在數以百計的作品當中挑選和編排，讓它們可以順利呈現在大家眼前，的確是一大挑戰。
今次展覽共有六大區域：─
Interactive
幼兒教育部和小學部的「繪畫銀河」互動區讓參觀者可在地板上自由繪畫和創作，盡情發揮。
Creative
展示大部份來自小學部同學的作品，表達藝術創意，分享學習生活的樂趣。
Meditative
有「閱讀角」讓小朋友躺在豆袋上，一邊仰望窗外天空，一邊閱讀由耀中幼教學院學生兼未來準教師所創作的兒童繪本；另外，動態藝術作品所創造的韻律，讓參加者一同成為創作的一份子。
Conceptual
大部分作品來自中學生的創作，展示他們的藝術知識、思維能力和創意。
Cultural
不同級別學生捕捉香港街頭的各式景貌，以不同的手法展現出來。
Heritage Rebirth
來自上海耀華古北校區服裝設計課程的時裝設計作品，以嶄新手法演繹傳統服飾。
六區當中Interactive可算最別開生面的一個，這個展區的靈感源自位於耀中幼教學院的社區資產設施「耀學園」。在今次藝術展中，透過耀學園為8歲或以下兒童提供的專門設施和多項互動體驗，展示耀中耀華其中一個貫穿課程的理念──如何把「遊戲中學習」付諸實踐。
作為九十周年慶祝活動的一部份，今次展覽還設有回憶長廊，帶領大家回顧耀中耀華九十年發展的精彩時刻、里程碑和成就。
駐校藝術家啟發學生創意
耀中耀華秉承「與文藝結盟」的使命，格外重視對學生藝術創意的培養，特請來多位駐校藝術家為學生激活思維和創意，來自美國加州的藝術家 Elizabeth Briel 是其中之一。「我們（駐校藝術家）透過藝術在學生、學校社群和城市之間扮演橋樑的角色，連繫彼此。」從提出總體理念或主題，到跟美術老師建議課程相關元素，再與學生一起創造。在過程中，學生可以體驗另一個學習和啟發思維的層面及方式，有時甚至跨越學科，把常識、生物、歷史等融為藝術作品的一部份。
通過今次展覽，大眾可以進一步了解耀中耀華「從嬰兒到學士（Baby to Bachelor）」的教育之路如何讓學生通過藝術表達思想情感、思維意念、創意等，達致全人發展。通過這個藝術展，學生們可了解不同的藝術主題之餘，更學會與他人交流和協作，提高研究和分析事物的技能，有助未來成為全面、更能兼顧各方事物基礎和知識的社會棟樑。
(特約)