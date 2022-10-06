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【聲夢傳奇】張寶兒為聲夢學員襯衫惹劣評　網民質疑Bowie配搭能力：全部老咗10歲

娛樂 13:35 2022/10/06

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港姐張寶兒（Bowie）生得漂亮外也愛打扮，近年她更向造型師之路發展，除平日為自己與老公袁偉豪襯衫，Bowie在去年曾包辦《聲夢傳奇》學員的演唱會造型，又曾在TVB節目中為被稱「東涌羅浩楷」的利愛安扮靚，盡展獨有的時尚觸覺。

Bowie平時都會在社交平台上分享自己所做的造型設計，最新力作就是為聲夢學員配襯晚裝造型、姚焯菲（Chantel）黑白Look，不過Bowie的用心似乎就不是盡得網民的心，引起兩極的評價，更有網民稱：「全部人老咗十歲」！

捱兩極評價

日前，Bowie在Instagram、小紅書上載一段近30秒的影片，分享為炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、潘靜文（Sherman）、張馳豪（Aska）等所配襯的國慶騷演出造型，眾學員也有在IG帖文下留言感謝Bowie。

該則IG帖文也引來不少留言大讚造型十分好，相信大部份也是來自聲夢學員的粉絲，「Gigi好靚高貴大方」、「Sherman 套好適合佢，著得好睇」、「有一段好嘅回憶，全靠Bowie呀」、「Bowie不愧為香港小姐！美貌與智慧並重」。

反觀內地平台上就比較多負評，不少均指出造型過份成熟，如：「禮服的同時可以青春一點，不用那麼老成」、「拜託給她們符合自己年紀的衣服」、「全部人老咗十歲」、「專業和業餘造型師的區別」、「放過他們吧，交給專業的人」、「Gigi的髮型怪怪地」。當中也有網民讚Bowie有心思、襯得好睇。

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做形象指導出錢出力

Bowie已不是第一次為聲夢學員擔任造型師，過往其對時裝的品味也惹來質疑，也不得不提她為Chantel在聲夢演唱會中安排的「黃色小雞」造型。

原來她當時曾出力為學員找服裝贊助、自墊六位數，更動用了張媽媽的私伙皮褸及老公袁偉豪的長褲，為求令學員們也可以靚靚登場。

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拍片反擊網民

在聲夢演唱會過後，Bowie拍片分享花絮以及服裝搭配的靈感，Yumi對鏡頭說：「Hi，我好鐘意我啲衫，咩衫我都鍾意」，似乎是為支持Bowie，但又有網民認為Yumi的舉動相當「世界女」。

Bowie在片中指自己是根據不同學員的優點、特質而為他們搭配造型，更逐一分析 15 位學員的出騷服裝，反擊批評她不懂時裝的網民！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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