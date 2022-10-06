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【穿著爭議】林芊妤拜山穿瑜伽褲惹批評　Coffee發起30天瑜伽褲反擊

娛樂 11:43 2022/10/06

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Coffee拜山穿瑜伽褲惹批評，發起「30天瑜伽褲」挑戰反擊。

拍片教瑜伽而成為人氣KOL的林芊妤（Coffee），前日（10月4日）趁住重陽節帶4歲兒子「伯伯」上山拜祭先人，愛紀錄兒子每一點一滴的她上載了當天的照片，並分享兒子首次拜山的經歷。由於當天天氣炎熱，Coffee穿上貼身瑜伽褲登高方便郁動，豈料惹來網民批評她「拜山都著瑜伽衫」。

【酒店隔離】林芊妤一家三口澳洲返港隔離7天　Coffee豪住過千呎套房埋單近6萬元

瑜伽褲拜山惹爭議

其實瑜伽褲潮流近年十分流行，不少女生除了穿來做運動，更會當時尚服裝穿著去街，不過這股風氣仍然有大批人未能接受。網民留言揶揄：「佢個個性就係咁，喜歡人睇，驚死人唔認得佢呀嘛」、「先人都會睇得好開心」、「死人要睇，生人都要睇」，令Coffee忍不住開post反擊。

我有嘢講🙋🏻‍♀️
係香港女仔著leggings 輿論一直冇減退過
好與壞各執一詞
某部份人更加將‘女仔着瑜伽褲’貼上壞標籤
但我唔明白點解着自己鍾意嘅衣著出街
都要俾人討論？
如果你覺得我哋着得唔靚又貼身又肥又露
難道我哋又一定覺得你嘅衣着好好睇？

    點擊圖片放大
    +9
    +8

「30天瑜伽褲」為女性發聲

其實去年Coffee已為瑜伽褲爭議拍片，教大家如何把瑜伽褲穿得較好看，不過網上仍然有大量抨擊的留言，她決定發起「30天瑜伽褲」挑戰，為自己及被標籤的女性發聲：

我想講喺呢個世界上需要討好既人就只有自己
自己鍾意着咩出街唔到其他人理（只要合法）
既然點著都會被標籤既話
我著我嘅事，由我自己標籤🙋🏻‍♀️
我決定嚟一個 ‘30days of leggings’
無論食飯行街去Event去買餸
任何諗得出嘅場合都着leggings(情況許可既話）
我要話俾所有人聽我鍾意着咩衫係我話事🙋🏻‍♀️唔係你🤫

歡迎大家呢30日
每日都去我嘅IG Story highlight
睇我着唔同既瑜伽褲出街🤩🫰
（如果夠瑜伽褲嘅話🪖）
我要為所有鐘意著瑜伽褲出街嘅女仔出返啖氣🤘🏽（包括我）

#本來我性格比較隨和
#但連我都忍唔住要出聲啦
#互相尊重

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撰文 : TOPick柴犬出動

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