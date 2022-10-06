【穿著爭議】林芊妤拜山穿瑜伽褲惹批評　Coffee發起30天瑜伽褲反擊

▲ Coffee拜山穿瑜伽褲惹批評，發起「30天瑜伽褲」挑戰反擊。

拍片教瑜伽而成為人氣KOL的林芊妤（Coffee），前日（10月4日）趁住重陽節帶4歲兒子「伯伯」上山拜祭先人，愛紀錄兒子每一點一滴的她上載了當天的照片，並分享兒子首次拜山的經歷。由於當天天氣炎熱，Coffee穿上貼身瑜伽褲登高方便郁動，豈料惹來網民批評她「拜山都著瑜伽衫」。

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瑜伽褲拜山惹爭議

其實瑜伽褲潮流近年十分流行，不少女生除了穿來做運動，更會當時尚服裝穿著去街，不過這股風氣仍然有大批人未能接受。網民留言揶揄：「佢個個性就係咁，喜歡人睇，驚死人唔認得佢呀嘛」、「先人都會睇得好開心」、「死人要睇，生人都要睇」，令Coffee忍不住開post反擊。

我有嘢講🙋🏻‍♀️

係香港女仔著leggings 輿論一直冇減退過

好與壞各執一詞

某部份人更加將‘女仔着瑜伽褲’貼上壞標籤

但我唔明白點解着自己鍾意嘅衣著出街

都要俾人討論？

如果你覺得我哋着得唔靚又貼身又肥又露

難道我哋又一定覺得你嘅衣着好好睇？

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「30天瑜伽褲」為女性發聲

其實去年Coffee已為瑜伽褲爭議拍片，教大家如何把瑜伽褲穿得較好看，不過網上仍然有大量抨擊的留言，她決定發起「30天瑜伽褲」挑戰，為自己及被標籤的女性發聲：

我想講喺呢個世界上需要討好既人就只有自己

自己鍾意着咩出街唔到其他人理（只要合法）

既然點著都會被標籤既話

我著我嘅事，由我自己標籤🙋🏻‍♀️

我決定嚟一個 ‘30days of leggings’

無論食飯行街去Event去買餸

任何諗得出嘅場合都着leggings(情況許可既話）

我要話俾所有人聽我鍾意着咩衫係我話事🙋🏻‍♀️唔係你🤫 歡迎大家呢30日

每日都去我嘅IG Story highlight

睇我着唔同既瑜伽褲出街🤩🫰

（如果夠瑜伽褲嘅話🪖）

我要為所有鐘意著瑜伽褲出街嘅女仔出返啖氣🤘🏽（包括我） #本來我性格比較隨和

#但連我都忍唔住要出聲啦

#互相尊重

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