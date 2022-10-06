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【移民他鄉】擁高學歷港人自認英文不俗 移民英加英文聽說卻非常吃力

親子 10:57 2022/10/06

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

移民是落地生根，若以當地為家，便要融入當地生活。

有港男光顧香港某美式快餐店，餐廳提供英文餐牌，他以蹩腳的英語要求一個芝士漢堡包，但無法明白外籍侍應的英語提問，最後只好取消叫餐，尷尬地離開。

「呢間餐廳有中文餐牌的。」「搵一個識中文嘅員工代你落單。」「侍應係問你要乜嘢toppings，如果你無乜所謂，就同佢講all the way，即係由店方配搭指定配料。」

你認為上述建議如何？我反而想問一句：「要吃，為何不認真地學習看英文餐牌？」

不少人對吃都有要求，以漢堡包為例，我不吃芥末醬，也不吃生洋葱圈；我的老友J小姐甚麼醬料也不要，但會要求多生菜。若店員給我倆來一個「all the way」的漢堡包，恐怕一定食之無味，棄之可惜。

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現時網上資訊豐富又透明，要知道任何餐廳的餐牌可謂毫無難度。別說是英文，就是日文、俄文、德文、西班牙文或法文，手機軟件已可把任何外語輕易繙譯成中文，還附有標準發音。要學，有心學，一（手）機在手，輕鬆便捷。自己能學，何須找人代勞或要求中文餐牌？

近幾年，有不少香港人舉家移民英國和加拿大，這些國家都以英文為官方語言。雖然英國和加拿大也有不少中國人，但日常生活和工作上仍然需要用上英文。

有些擁有大學學位或更高學歷的港人，認為自己的英語能力不俗，但事實是他們只能和當地人作基本的溝通。讀和寫尚算可以，但要聽得懂和講得清便相當吃力。

移民是落地生根，若以當地為家，便要融入當地生活。未有學好當地語言的決心和能耐前，根本不適合移民。

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撰文 : 藍海寧

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