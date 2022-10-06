【傳統手工藝】手雕麻雀傳承三代　標記麻雀遭發清拆令月底須遷離冀獲保留

▲ 標記麻雀遭發清拆令。（標記麻雀社交平台專頁）

手雕麻雀，獨一無二。現時香港僅餘少數店鋪仍有出產手雕麻雀，位於佐敦廟街的樓梯鋪「標記麻雀」是其中一間。標記麻雀昨日（5日）在社交平台發文指，上月底接獲業主通知屋宇署頒布清拆令，因樓梯舖違反僭建條例，傳承三代的家傳祖業須於10月底遷離。

標記麻雀在社交平台公布，上月底接獲業主通知屋宇署頒布清拆令，將於10月尾遷離佐敦，內文提到「我們仍在努力面對這個突如其來的消息。很不捨但亦要知會長久以來給予標記麻雀支持及鼓勵的顧客們。」

標記麻雀，這個傳承三代，屹立超過五十年的老字號。時至今日，我們遺憾地在此宣佈：標記麻雀始終未能面對時代的洪流，並將於十月尾遷離陪伴近半世紀的佐敦。

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年逾70歲的標記麻雀負責人張順景（景叔）自小跟爸爸學習手雕麻雀這門手藝，在這間樓梯鋪工作逾50年，雕刻過無數副手雕麻雀。由挑選工具、顏色，一刀一刀、重複來回的雕刻，手雕麻雀早已是景叔生活不可或缺的一部份。

帖文又提到，手雕麻雀這門手工藝在景叔的家族傳承三代，景叔一直希望繼續堅持這門手工藝，即使已屆古稀之年，面臨營運的種種困境，他亦不打算就此退休，希望政府相關部門可以酌情處理，有條件地保留原址，「讓我們繼續將這份傳統手雕麻雀工藝傳承下去。」

手雕麻雀工藝或於將來終要面對失傳。可是景叔和我們亦衷心希望，手雕麻雀背後那三代人的故事，至少有你們與景叔一起記住。

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記者：江麗盈