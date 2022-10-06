【美麗戰場】首演惡毒繼母每天聲嘶力竭　楊卓娜現實為最強繼母以家庭為先

▲ 楊卓娜戲內外也是一位繼母。

TVB台慶劇《美麗戰場》本周首播，有份演出的楊卓娜不再飾演悲情寡婦，首次飾演惡毒繼母。

現實中的楊卓娜亦為一位繼母，不過是善良版繼母，她不但視繼女如己出，而且所做的一切都以家庭為先，絕對是一位好媽媽。

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▲ 《美麗戰場》（TVB截圖）

挑戰惡毒繼母

楊卓娜今次於《美麗戰場》中飾演芳姨，跟之前的角色很不同，她說：「其實每一次嘅角色都好有挑戰性！只係有時戲份太少，享受唔到戲癮已經結束咗，就會有啲沮喪。」

她指今次的角色需要很多Energy，「每一次開工都好大壓力，收工就好似被吸乾咗咁，因為每日都好爆炸！就算唔係每一場戲都咁爆，但係每一日收工都已經聲嘶力竭，因為總有一場甚至更多場會很爆。」

她續說：「不同嘅地方有很多，例如人物背景啦，聲線、服飾、衣著、情感、肢體表現、情感表達都會有很不同！投放成個人嘅氣質都要唔同！因為每一個角色都係獨立㗎，要給予每一個角色更加有神韻、投放嘅能量，精神面貌、氣質都要重新去把握！」

楊卓娜形容今次的角色很好玩，「雖然好攰，但係勝在過癮！同蔣家旻、杜大哥、吳家樂都好有默契！他們都是很好的對手！未試過做惡毒繼母，感覺自己係白雪公主入邊的女巫！其實最大嘅挑戰係要打人，因為劇本冇寫我要打人，打杜燕哥，去到現場，導演突然間叫我打佢，我反應唔到，唔知要點樣打。」

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難忘士多戲

談到最難忘的一場戲，她選擇了第一集的士多戲，「因為那天使第一天開工，有多對白，又大陣仗，天氣又熱又焗，加上我連續開另外一套劇通頂兩日，完全冇瞓，頭腦一片空白，連呼吸都有困難，我在現場幾乎想暈倒！」

她又謂：「完全記唔到對白，頻頻NG！開工之前一天，我突然間想PA準備一把大葵扇給我，結果他們說沒有，我很失望！去到現場士多，我四圍搵，皇天不負有心人，總算給我搵到（士多老闆的），那場戲我拎住把大葵扇我覺得好正！又可以要來做打人的道具！我幫自己設計角色去到哪裏都有一把扇，令人覺得我巴巴渣渣，牙牙炸炸一啲！」

最強繼母

楊卓娜於戲內外也是一位媽媽，她最重視的是小朋友，「每一日所做所有嘅嘢都係以屋企同埋小朋友行先！衣食住行，所有事情都要操心。除了生活物質上的東西，當然我都好注重小朋友的品格，興趣發展，同埋心性發展！」

她認為與家人維繫最好的方法就是溝通，「多啲一齊享受家庭樂，多啲表達愛！我做弱者，讓他們做強者，讓他們來保護我。」

記者：梁樂欣

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