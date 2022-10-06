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【韓團襲港】搶先BLACKPINK來港　 SUPER JUNIOR 宣布11月亞博開騷

娛樂 11:13 2022/10/06

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

SUPER JUNIOR 宣布11月亞博開兩場。

韓國男團SUPER JUNIOR今日公布，將於11月19日及20日在亞洲國際博覽館Arena舉行共兩場《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》，門票10月17日至19日東亞銀行信用卡優先訂票，10月20日起快達票公開發售。

自2008年以來，SUPER JUNIOR在全球 30 多個城市舉辦了150多場，累計觀眾人數超過200萬的《SUPER SHOW》，今年迎來慶祝第九回的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9:ROAD》演唱會，7月中已於韓國啟動，在首爾蠶室室內體育館舉行了三場演出，盛況空前。

這次第九回，SUPER SHOW的整個演出rundown通過一場融合了音樂、表演、化學和VCR所有元素的音樂會，加上華麗的舞台，目不暇给。

之前他們在演唱會唱主打歌《Mango》時，SUPER JUNIOR連串MV中的服裝原樣帶來台上，並會演繹《DEVIL》、《BLACK SUIT 》、《SORRY SORRY》等熱門歌曲。27首歌曲填滿了演出時間，唱足 3小時30 分鐘！香港站歌迷期待會出現同樣場面。

今次演出名單有LEETEUK利特，YESUNG藝聲，SHINDONG神童，EUNHYUK銀赫，DONGHAE東海，SIWON始源，KYUHYUN圭賢及RYEOWOOK厲旭。

但要留意，主辦機構稱有權增加、刪減或更改SUPER JUNIOR演出成員名單，而售出門票一概不可退換。

最新影片：


《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》

日期: 2022年11月19日(晚上7時) 及11月20日(晚上5時)

地點: 亞洲國際博覽館Arena

票價: HK$1880 / HK$1380 / HK$980

撰文 : TOPick柴犬出動

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