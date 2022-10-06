【飯戲攻心】22年前Stephy與黃子華同登《Yes！》封面　凍齡鄧麗欣校草初戀再被翻出

由陳詠燊執導的電影《飯戲攻心》昨日（5日）宣布票房已衝破5650萬元，暫成香港電影史上最賣座華語片第10名。

《飯戲攻心》內多位主角近日輪流現身戲院謝票，導演拿出美術組同事「考古」得來、於22年前推出的《Yes！》雜誌，驚見戲中主角黃子華與鄧麗欣（Stephy）登上同一封面。當年參加「校花校草選舉」的Stephy還是中學生，保養得宜的她凍齡有術，與昔日靚樣相差不遠。

電影《飯戲攻心》叫好叫座，3日前已經衝破5000萬票房，導演為了回饋觀眾，在社交網站分享「勁嘢」。戲中的情節提到昔日青春雜誌《Yes！》，劇組的美術部同事在做資料搜集，發現一本於2000年6月9日出刊、第481期的《Yes！》封面中，驚見《飯戲攻心》的「大佬」黃子華與「Monica」鄧麗欣。

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▲ （Facebook圖片）

22年前的Stephy年僅16歲，正在就讀佛教沈香林紀念中學，當年參加了「校花校草選舉」打入了22強，而黃子華則以嘉賓的身份亮相封面。

導演昨日於謝票場遇上子華與Stephy，就是遞上這本22年前的封面希望二人在上面簽名留念。導演寫道：「拿！我真係做到嘢喇！史上唯一一本子華神、Stephy同框封面《Yes！》（2000年6月9日，第481期）成功送到『牛頭角木村』同『又不是八十年代嘅校花冠軍』手上，並成功得到簽名兩大個，仲搏到二十二年後世紀重遇合照一張！掂呀！」

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導演更表示會向電影公司提出請求，把這本「無價寶」放在其中一間戲院中展覽，讓觀眾感受一下他們醞釀了20年的緣份：「實在太浪漫，我問吓先！」有網民在留言位置分享當年子華神、Stephy初出道時的Yes！Card。

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Stephy更笑指這本是「歷史文物」，又表示這本可能是電影續集的重要伏線：「原來Monica同大佬的緣分，比meow meow還要早，看來這可能是『飯戲攻心如果有續集之飯戲攻鼻定攻眼』的重要伏線，大家要密切留意意！」

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Stephy校花出身

讀書時期的Stephy氣質已經非常出眾，於2000年參加「校花校草選舉」奪得冠軍後被模特兒公司相中，簽約入行。並於2002年與另外8位女子以組合Cookies出道，剛好遇著香港樂壇組合的盛勢，身為Cookies隊長的Stephy初出道就有份推出個人單曲、擔演電影《九個女仔一隻鬼》女主角及參演青春劇《戀愛自由式》等。

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與方力申戲假情真

於2003年，Cookies由9人組合重組成4人組合，同年Stephy與方力申推出兩首合唱歌《好心好報》及《好好戀愛》而擦出愛火，隨後二人參演導演葉念琛導演的「經典愛情三部曲」《獨家試愛》、《十分愛》及《我的最愛》，可惜二人於2016年宣布結束愛情長跑，令不少港人心感唏噓，揚言「不再相信愛情」。

2018年Stephy承認與台灣藝人前Lollipop棒棒堂及JPM成員王子（邱勝翊）的戀情，但這場姊弟戀因為長期分隔異地，維持了3年告終。

▲ Stephy與初戀男友Alex。（網上圖片）

當年校花校草

而近日再次被翻出的《Yes！》雜誌封面中，亮點除Stepht和子華，當年參賽的還有Cookies成員Gloria（陳素瑩），以及就讀培正中學、奪得校草冠軍的Stephy初戀男友Alex。兩年前有網民翻出這段舊史，Alex大方承認昔日戀情，曾任職航空業的他有「香港最靚仔空少」之稱，已婚7年的他在今年四月帶同太太移民加拿大開展新生活。

有網民曾指出Stephy三位舊愛巧合之處，包括初戀校草Alex與方力申撞英文名，以及Alex與王子原來月於4月14日生日。

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