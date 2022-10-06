【癌症殺手】婦人連續14日無排便被誤診便秘　求醫揭患大腸癌末期

脹氣經常被人以為是消化不良，不過若伴隨著其他徵狀，隨時是身體發出的嚴重警號！一名60多歲婦人受脹氣肚痛困擾接近一星期，兩度到診所求醫均被斷診為便祕、腸胃炎；隨後一周更連吐5天，肚子脹爆的她忍受不了到醫院求診。豈料電腦掃瞄一照，驚揭她的大小腸交接口處，有一個直徑4厘米、相當於乒乓波大小的腫瘤，「把小腸全部塞死」，即時被診斷為大腸癌末期。

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台灣肝膽腸胃科醫師葉秉威日前在《醫師好辣》節目中分享了一個病例，指該名女患者起初肚痛脹氣不適，因此到住處附近的診所求診，醫生首次斷診她是便祕並處方軟便劑，隨後幾天，她的症狀得以緩解。

不過，持續用藥一週後便開始失效，女患者更開始出現嘔吐，她連續吐了5天後，決定轉看其他醫生。醫生聽到她肚痛兼嘔吐，便斷定她是腸胃炎及處方止吐藥，同時建議她去接受胃鏡檢查。女患者覺得奇怪，醫生一時說是便秘，一時說是腸胃炎。始終不太放心，遂即時到醫院查個究竟。

▲ 台灣肝膽腸胃科醫師葉秉威表示，當日替患者做電腦掃瞄，驚見她的大、小腸交接口處有一個4厘米大的腫瘤，把小腸全部塞死。(圖片來源:節目《醫生好辣》)

葉秉威憶述當時看到婦人，已見她非常虛弱、肚子非常脹，輕拍肚子感覺好像打鼓一樣，肚子非常澎脹。

一聽腸音已覺得完全不對勁，腸音變得非常快、音頻非常高，這種高音頻腸音根本就是腸阻塞的典型症狀。

葉秉威續說，一問之下，女患者才坦承已接近兩星期沒有排便，相信腸子完全被塞滿了，因此即時替患者做電腦掃瞄，驚見她的大、小腸交接口處有一個4厘米大的腫瘤，把小腸全部塞死。

所有東西都下不來，肚子當然很脹，也沒有大便。更慘的是她接著做下去的檢查，發現肝臟到處都是腫瘤的轉移，一發現已經是末期的狀況，這是非常可憐的情況。

葉秉威哽咽說，雖然患者的病程已是末期，但是若再不處理腸道阻塞的問題，患者會因腸子爆掉併發為敗血症而猝逝，故將她轉介到外科做緊急手術，把腸道打通。他強調，藉著這個案例，警誡大家脹氣並非外間想得那麼簡單，有時候可能是嚴重疾病的表徵。

葉秉威列出「5種症狀」伴隨著脹氣發生時，便要加倍留神，即睇:

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責任編輯：羅嘉欣