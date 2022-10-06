【配貨地雷】愛馬仕收藏家分享新手配貨攻略　熱賣首飾銀包被納入配貨黑名單

▲ Hermès收藏家Xiaoma分享5件使用頻率比較低的配貨品。

Hermès手袋一袋難求，想買得心頭好就必須全力課金努力「配貨」。然而，「配貨」絕非「盲買」就代表成功買到心儀手袋，否則只會浪費金錢，成為「辛酸配貨人」。內地有名Hermès收藏家於個人YouTube頻道分享配貨心得及5個配貨雷品，助新手「入坑」的大家避開配貨地雷！

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收藏家Xiaoma在影片中表示自己由新手「入坑」到成為「老手」，大約經歷10年滿途荊棘的過程。因此，她十分明白且理解新手觀眾們走「配貨」制度冤枉路的辛酸。

▲ Xiaoma 擁有10年配貨年資，為大家分享配貨心得。（圖片來源：YouTube@Xiaoma Picks截圖）

現在身為Hermès達人的她，為大家分享5件她認為零實用度兼使用率低的配貨品，希望大家引以為鑑並理性消費，不要走她的舊路和被SA牽著走。

5件雞肋配貨

Dogon GM Togo Wallet

▲ Dogon GM Togo Wallet。（圖片來源：YouTube@Xiaoma Picks截圖）

這款銀包包身太大，普通手袋完全裝不下，需要轉成手提包使用，日常使用頻率大大降低。而且，包身十分軟身，適合休閒風格穿搭，並非每個人都合適。而Xiaoma亦表示只有在旅行時才會使用，因為容量夠大且格數較多，亦設有內袋，足以放下護照、卡類及各種尺寸的外幣。但由於近年疫情緣故，減少外出旅遊機會，所以近年使用頻率接近零。

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Constance Slim Wallet

▲ 顏值高，不過欠缺方便。（圖片來源：YouTube@Xiaoma Picks截圖）

雖然銀包設計顏值高，大受女士歡迎，但有2大原因令其使用頻率變低。第一，銀包的開口扣特別難打開，如果一不小心銀包表面更會被指甲刮花，需要一定技巧才可使用。第二，如果放紙幣的話，需要把它摺疊起來才可放進去，對於習慣使用長銀包的人欠缺方便性。

絲巾扣

Xiaoma自己表示當時是「衝動消費」，買回來後就一直放在首飾盒裡原封不動，基本上沒有用過。她又表示其實日常衣著穿搭極少佩戴絲巾，而這款絲巾扣是金色加上稍微有點太大，整體感覺過於浮誇。

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手帶

雖然設計方便，加上首飾是配貨熱賣品，但她指這款藍色Epsom皮金扣手環，皮質較堅挺，太難搭配衣服。因此，她笑言至今仍未找到合適的衣物完美配搭這個手環，導致使用率偏低。

帽子

▲ 帽子。（圖片來源：YouTube@Xiaoma Picks截圖）

Xiaoma坦言當年年少無知，以為瘋狂消費就可想得到Mini Kelly一代手袋，導致「衝動消費」跌落「配貨」陷阱，所以現在連價錢標籤都仍未拆下。她亦分享最後SA拿出一個Kelly cut手袋來敷衍她，令她十分後悔。

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個人心得

Xiaoma表示以上都是她個人意見，希望大家入手前明確知道自己的購買目標，千萬不要被SA「甜言蜜語」打亂思緒。購買配貨品必須真正的喜歡，而且日常使用高，切勿為配貨而配貨。

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責任編緝：張懿慧