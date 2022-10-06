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【育兒心得】中文不合格棄補底上數學拔尖 男童感學校數學太淺失去學習態度

親子 13:00 2022/10/06

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拔尖還是補滴，會影響學習態度。

她兒子的學科成績，除了中文科不及格之外，其餘科目都取得中上成績，有70、80分，數學科更有90多分，是成績最好的一科。

因為身邊家長為數學成績優異的孩子組織了一個數學補習班，她也獲邀讓兒子參加，齊齊為孩子的數學拔尖，以便令孩子的數學成績更加優秀，於是她便讓孩子參加了。

孩子的中文不及格，理論上應先要找個中文補習班給他才是，但她以中文是日常用語，孩子應該可以慢慢自行追上，於是替兒子選擇了先參加數學的拔尖班。

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因為拔尖補習班裏所學的數學比同班同學的艱深，令男孩覺得學校所教的數學沒有難度，結果對課堂學習提不起勁，上課不專心，學習態度大不如前。此外，他的中文成績在不進則退的情況下也帶來了負面影響，他上中文課時的學習態度，因為自信心不足而倒退。

參加了數學拔尖班，正面的效果是令數學成績仍然能維持在90多分，但負面效果是他的學習態度大不如前；而放棄了為中文補底，則對孩子的成績和學習態度都有負面影響。

孩子的學習態度很重要，態度良好，往往對成績有正面影響。那到底應該拔尖還是要補底呢？便要看它對孩子的學習態度所帶來的是正面還是負面影響了，而這個孩子是應該先補底才是。

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全文刊於《晴報》，原題為拔尖抑或補底 影響學習態度

撰文 : 張嘉雯 《4Q教子情式》作者

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