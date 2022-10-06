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【樹木投訴】政府積壓逾2,000樹木投訴　申訴專員展開主動調查

社會 11:18 2022/10/06

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申訴專員主動調查政府土地上樹木投訴的處理。（政府新聞處）

樹木問題若未及時處理，有機會構成公共安全隱患。申訴專員公署指，據1823的資料顯示，截至今年3月，有逾2,000宗積壓的樹木投訴，當中有8成已延誤90日或以上。申訴專員趙慧賢今日（6日）宣布展開主動調查，審研政府如何處理有關政府土地上樹木的投訴。

申訴專員公署指，「1823政府一線通」過去三年每年接獲逾兩萬宗有關樹木的投訴，當中涉及部門權責爭議的個案每年平均約800宗。這些有爭議的個案，每年有數十宗需時超過三個月才完成跟進。同時，據1823的資料顯示，截至今年3月，有超過2,000宗積壓的樹木投訴，當中8成延誤90日或以上。申訴專員公署在過去3年也接獲約120宗與樹木管理相關的投訴。

申訴專員趙慧賢表示，部分樹木投訴的處理時間冗長，指出若有問題的樹木未獲適時處理，可引致環境衞生滋擾甚至構成公共安全隱患，因此決定展開主動調查，審研政府如何處理有關政府土地上樹木的投訴，包括發展局轄下的樹木辦協調及督導各部門處理樹木投訴的工作是否足夠及有效，以及現時各部門就樹木管理的分工是否清晰，以便在有需要時向政府提出改善建議。

政府現時採用「綜合管理方式」管理政府土地上的樹木，由負責管理樹木所在地或設施的部門，同時負責護養管理範圍內的樹木。發展局轄下的樹木管理辦事處（樹木辦）會負責統籌及協調各部門的樹木管理工作，並設有跨部門機制處理有關樹木管理責任和分工的爭議。

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責任編輯：江麗盈

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