【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店

▲ 新婚夫妻度蜜月，服用過量強效壯陽藥後雙雙陳屍酒店。

紅事變白事，印尼近日發生一宗離奇慘劇，一對新婚夫妻入住酒店度蜜月，兩日後被工作人員發現全裸陳屍房內。經醫生推斷，死者應是服用過量「強效壯陽藥」，導致心跳加速、血管破裂，結婚短短5日便雙雙死亡。

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據印度媒體「Tribunnews」報道，事發地點在印尼中爪哇省卡蘭甘雅爾（Karanganyar），兩名死者分別是一名30歲男子，以及一名27歲女子。二人在9月29日結婚後，在10月1日入住一間酒店度蜜月，並要求在隔天退房時，能再多延長一個小時。但到了退房時間，二人仍未見蹤影，酒店工作人員於是自行為他們延長1天入住時間，並擬再向夫婦收取額外費用。

未料直到10月3日中午，二人仍未有動靜，工作人員打電話到房內也無人接聽。其後工作人員發現房內的浴室通風口，傳出一陣刺鼻氣味，強行進入房間內便發現二人已死亡，遺體並開始發臭，顯示已死亡多時，於是立即報警處理。

警員到場後，在房內發現一瓶全空的壯陽藥，而浴室內也有二人的衣物，以及尚未用完的潤滑液。遺體後來被送往醫院進一步檢查，醫生推斷二人的死因，是服用過量壯陽藥物，導致心跳過快、血管破裂身亡。

警方表示，這對夫婦的遺體上沒有受到虐待的痕跡，家屬同意不另行驗屍，而遺體經醫院檢查後已送往殯儀館，就事件不會向任何人提出起訴。

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責任編輯：羅嘉欣