  • 31°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店

健康 11:30 2022/10/06

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

新婚夫妻度蜜月，服用過量強效壯陽藥後雙雙陳屍酒店。

紅事變白事，印尼近日發生一宗離奇慘劇，一對新婚夫妻入住酒店度蜜月，兩日後被工作人員發現全裸陳屍房內。經醫生推斷，死者應是服用過量「強效壯陽藥」，導致心跳加速、血管破裂，結婚短短5日便雙雙死亡。

最新影片：

據印度媒體「Tribunnews」報道，事發地點在印尼中爪哇省卡蘭甘雅爾（Karanganyar），兩名死者分別是一名30歲男子，以及一名27歲女子。二人在9月29日結婚後，在10月1日入住一間酒店度蜜月，並要求在隔天退房時，能再多延長一個小時。但到了退房時間，二人仍未見蹤影，酒店工作人員於是自行為他們延長1天入住時間，並擬再向夫婦收取額外費用。

未料直到10月3日中午，二人仍未有動靜，工作人員打電話到房內也無人接聽。其後工作人員發現房內的浴室通風口，傳出一陣刺鼻氣味，強行進入房間內便發現二人已死亡，遺體並開始發臭，顯示已死亡多時，於是立即報警處理。

警員到場後，在房內發現一瓶全空的壯陽藥，而浴室內也有二人的衣物，以及尚未用完的潤滑液。遺體後來被送往醫院進一步檢查，醫生推斷二人的死因，是服用過量壯陽藥物，導致心跳過快、血管破裂身亡。

警方表示，這對夫婦的遺體上沒有受到虐待的痕跡，家屬同意不另行驗屍，而遺體經醫院檢查後已送往殯儀館，就事件不會向任何人提出起訴。

睇文睇片贏獎品：https://bit.ly/3ClEy1R

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
22:48 2022/09/15
【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
【離奇暴斃】25歲男子忘帶安全套與女友情到濃時　強力膠封下體致多重器官衰竭亡
11:57 2021/08/27
【離奇暴斃】25歲男子忘帶安全套與女友情到濃時　強力膠封下體致多重器官衰竭亡

你可能感興趣

【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
22:48 2022/09/15
【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
【離奇暴斃】25歲男子忘帶安全套與女友情到濃時　強力膠封下體致多重器官衰竭亡
11:57 2021/08/27
【離奇暴斃】25歲男子忘帶安全套與女友情到濃時　強力膠封下體致多重器官衰竭亡
健康問題 危險藥物 結婚 網絡熱話 酒店 印尼

最高瀏覽

【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
13:33 2022/10/05
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
【偷食疑雲】林正峰否認偷食「繼母」暗示被陷害　劉溫馨上載相片為證隔空反擊
12:05 2022/10/05
【偷食疑雲】林正峰否認偷食「繼母」暗示被陷害　劉溫馨上載相片為證隔空反擊
【嬰兒椅意外】2歲男童踢翻BB櫈　連人帶櫈重摔倒地頭部重創亡
17:52 2022/10/05
【嬰兒椅意外】2歲男童踢翻BB櫈　連人帶櫈重摔倒地頭部重創亡