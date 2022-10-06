【讓座爭執】 搭港鐵要求男乘客讓座被斥　媽媽：小朋友易跌倒需要坐

▲ 有台媽搭港鐵時，要求男乘客讓座給小朋友而掀起一場世紀罵戰！

公共交通工具的讓座問題，不時都會引起爭議，昨日(5日)網上瘋傳4段港鐵東鐵線列車車廂內有人爭執的影片，有2名媽媽帶同3名小孩上車，其中一名媽媽稱「小朋友驚跌親」」，要求男乘客讓座予其同行小孩，因男乘客未有理會而爆發罵戰，最後要出動港鐵職員，列車一度停駛，以及警方介入調停。TOPick就事件向港鐵查詢，正待回覆。

最新影片推介：

有網民在Facebook「大埔 TAI PO」群組發布4段影片，著網友評吓理，指不解小孩乘坐火車(東鐵)一定要讓座，

自己唔去坐的士呢，細佬仔一定要坐，傻的嗎？

從影片所見，2名分別穿黃色背心及紫色外套的媽媽，正與坐在列車椅子上穿恤衫西褲的男乘客起爭執。有男聲說：「你話妳個女會跌親啊嘛！」該媽媽見有其他乘客用手機拍攝到其小朋友模樣，不滿地說：「你細路仔都影？」、「拍什麼細路仔？」，其中穿黃色背心、操普通話的媽媽，先用手指指著拍攝者，並疑似想搶拍攝者手機阻止拍攝，更邊喝罵「憑什麼拍我小孩？」，更強調自己不是大陸人，「不是所有講普通話的人都是大陸人，Okay?」。

列車一度暫停

雙方爭執期間，列車埋到大學站後一度延遲開車，令其他乘客鼓譟，「做咩仲未開車啊？快啲啦！夠鐘喇！」，港鐵職員到場調解，並著所有涉事者下車，惟兩名媽媽不願合作，列車亦因此一度受阻，兩名媽媽更提出要報警處理，引來更多乘客的關注。

被斥教壞細路

最後一條影片見到列車已恢復行駛，2名媽媽叮囑拍攝者「慢慢拍囉，我真的好失望」。有女乘客問到為何要人讓座給其小朋友時，「如果小朋友個個都一定要坐，你話使唔使搭火車啊？做老闆搭的士啦！」，紫外套媽媽則回應「小朋友驚跌親吖嘛，係咪先？細路仔同老人家有優先座，優！先！座！呢啲係老人家坐，都唔係你坐」。之後又聽到有女聲責備她們「教壞細路」，另有男聲揶揄「又要窮又要做老闆啊嘛」。

警方到場調停

最後警方到場插手，她們被帶到控制室錄口供，但沒有人提出起訴，當時拍攝者向警察表示，如有人提出起訴，可提供片段作證據，而該兩名媽媽竟藉機要求獲取樓主拍攝的片段，而樓主亦表示，倘若該兩名媽媽作出起訴，自己願意把所有片段作為證供呈上，否則絕對不會交出影片。樓主更向警方留下聯絡方式，待進一步跟進事件，有疑似當事人在網上回應指，當時是先詢問了關愛座的人是否願意讓座，對方也同意了。後來向小孩解釋關愛座一事時，被旁人聽到以普通話教讓座予老弱婦孺，便發生雙方爭執，亦表示已報警處理。

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貼文一出，即掀起網民熱議，當中不少留言針對讓座一事，「大人比足全費，小朋友比半價，老馮要讓你？好聲好氣都可能考慮下，但唔係迫人讓囉，想舒服咪搭的士囉」、「又係北姑～ 淨係識喺度吵吵鬧鬧 攞著數 ～ 冇規冇矩 ！面就人哋畀架自己攞嚟丟～」亦有網民指不應拍攝小孩，「沒有媽媽可以忍受小朋友被拍片還不抓狂！那個媽媽是察覺到小朋友被拍片被特寫才激動起來的！」

有聲稱在現場的網友指，這個影片斷章取義，只是開始爭執後的片段！影片中的媽媽確實是台灣人！開始她是有詢問博愛座位的小姐（不是拍片者）可否方便讓位？小姐也很大方的讓了座位，後來台灣媽媽看到對面有了空位即刻移至對面位置，並把博愛位還給讓位的小姐！本來是一件很簡單的事情！媽媽坐下來後就用國語在跟孩子講解，博愛座是可以給有需要的人使用….旁邊一個男士（毫無關係的人）就開始大聲惡意的說些話：「博愛座不是小孩坐的！」他就是想看小孩跌倒，現在快點跌呀！….又叫台灣媽媽返回大陸（他應該是分辨不出國語和普通話）所以台灣媽媽才會也開始大聲反駁…..試問不管你是哪裡人有人在你孩子前面釋放惡意！你不會反擊嗎？（甚至拍下你的孩子）。

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責任編輯︰王明芳