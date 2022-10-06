【育兒心得】 媽媽用ipad吸引女兒方便餵飯 工人姐姐有樣學樣釀成壞習慣

▲ 邊吃飯邊看ipad，其實很多時候係父母造成。（ISTOCK圖片）

每天大約12時，小女孩便乘坐校車回家，而等待接她的是她家的工人姐姐。工人姐姐每次都是先從校車接過小女孩的書包，再把小女孩抱下車回家。

上幼稚園的她，早上7時許便乘校車上學，到中午放學回家，工人姐姐說她每次都倦得在校車上睡着了，但回到家卻要弄醒她吃午飯，所以每次都在哭哭啼啼中進食，更要工人姐姐一口一口地餵她吃。邊吃邊昏昏欲睡的女孩，進食效果當然不會理想。

有一次，她媽媽休假在家時負責看管她的午飯時段，見她因十分渴睡而不願意吃飯，於是拿出手機來讓她邊看動畫邊吃，小女孩才能提起精神。

最新影片推介：

結果，工人姐姐有樣學樣，每天午飯時便拿手機出來給她看動畫，但她只顧看卻不主動吃飯，姐姐只好餵她。

要有動畫看，又要有人餵食已成為這個女孩的習慣。手機變成了電子奶嘴的日子，本只出現於午飯時段，但沒多久便延伸至晚飯時段，與父母一起吃飯時也要邊看邊吃。

以電子奶嘴吃飯的習慣本可避免，但在家長不覺得有問題時便慢慢形成。作為孩子的保護者，應想方設法好好保護孩子，而不是急不及待給孩子電子奶嘴。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

原文刊於《晴報》，原題為為吸引孩子進食 手機變電子奶嘴