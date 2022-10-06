【最好的禮物】生日收懂事女兒親筆感謝信　媽媽感動落淚︰生女就是太貼心

▲ 有媽媽在生日收到女兒的親筆感謝信。

只要孩子健康快樂，就是父母最好的禮物。近日有台灣媽媽在社交平台分享，在她的生日收到女兒的親筆感謝信，其中寫著「謝謝妳把我生下來」、「我想成為妳的驕傲」，令她感動落淚。

該名媽媽於facebook群組「爆怨公社」發帖文，上載了女兒寫給她的信件，可見文筆流暢、字體端正，更重要是字裡行間流露對媽媽的愛及感謝之情。她未有透露女兒的年紀，從內容及字體推斷或是中學生。女兒在信件開首先祝媽媽生日快樂，接著寫道︰

謝謝妳當初把我生下來，讓我擁有現在這一切……

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女兒想滿足媽媽的期望

女兒指媽媽希望她可以比別人更好，造就了她的得失心，「我開始會想要考試考好，在比賽中爭光，勝負慾很重」。她不想錯過每次比賽的機會，還報名參加作文比賽，想在比賽中獲得名次，作為送給媽媽的生日禮物。雖然媽媽說考試盡力就好，但她也希望能考得好。女兒坦言，很喜歡跟媽媽分享每日發生的點點滴滴。

我想讓妳知道妳生得（的）女兒像到妳，都很棒，我也想成為妳的驕傲。

▲ 女兒寫給媽媽的信件，流露愛意及感謝之情。（圖片來源︰fb群組「爆怨公社」）

最後女兒引用電視劇插曲《只要你能開心》的歌詞，表達對媽媽的愛，「再多無能為力，只要妳還在這裡，哪怕是多苦多累沒關係」，可見媽媽是她最強的後盾。媽媽看畢信件後深受感動，表示「為什麼生日還要讓我掉眼淚，生女兒就是太貼心了」。

網民︰最棒的生日禮物

不少網民讚賞這位女兒的懂事貼心，留言「最棒的生日禮物」、「是天使」、「看到掉眼淚」、「好貼心好懂事」、「有好媽媽才有好女兒」。另一方面，有網民覺得小女生未免太大壓力了，提醒她「壓力太大了也要適時地放鬆」、「別只活成媽媽想要的樣子」。媽媽也有回應指，「她給自己的（壓力），我不會迫她」。

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責任編輯︰王明芳