【日本旅遊】旅遊達人公開8大日本疫情後轉變　電子化消費方式e-SIM卡成主流

▲ 日本旅遊達人公開8大日本疫情轉變。

日本早前宣佈10月11日恢復自由行，讓旅客免簽證入境，入境人數亦不設上限。相信不少香港人想「返鄉下」，但回鄉前，大家都要留意日本疫情後的轉變，因為疫情令不少日本大型景點消失，大家一定要做足功課，才出發去日本旅行！

台灣日本旅遊達人，兼前台大感染科醫師林氏璧，近日在Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」分享暑假在日本的40天所留意到的變化，列出8大到日本要留意的事，讓大家遊日前做好準備。

1. 防疫已成生活一部份

到處都有酒精可用，口罩覆蓋率超高。默食，默乘，默浴，默衣的標語到處都是。日本人基本上還是有在防疫的，已經融入生活。不過經歷七波疫情，人們對疫情都已經淡然處之不會大驚小怪。

2. 電子化消費方式

自助結帳，自助購票變多，減少人與人接觸。旅遊達人指因應疫情，在日本期間幾乎沒有拿出現金結帳。在超市，便利商店都有自助結帳的選擇， JR pass和地鐵券等等都直接在售票機解決即可，JR高輪gateway站甚至有無人商店。

3.日圓貶值但物價上漲

物價上漲或縮水，但因為日幣貶，感覺變便宜。全世界都在「通膨」，日本也不例外。壽司店都漲價到5000yen左右，有些餐廳則是價錢沒漲，但東西縮水。

4.上網工具大洗牌

e-SIM卡成主流，這兩年一些公司倒閉，一些還苦撐著。但值得一提的是有更方便的上網選擇：e-SIM卡，沒有實體卡，不需要更換原本的SIM卡，還是可以接電話或是發訊息，非常方便！但e-SIM目前主要是支援近年機種的i-phone，其他手機支援還有限。

5.不再提供免費塑膠袋

跟香港一樣，到日本也要隨身準備個購物袋，但免稅品特別包裝的袋子還是塑膠的。

6.大國藥妝店幾乎消失

旅遊達人指這次旅行只看到兩間大國，大國藥妝店因應疫情收了大多數的實體店，轉往網路經營。取而代之的是Sugi藥局，到處都是。

7.觀光客人數減少

少了觀光客，中國觀光客一時半刻還去不了。當然會少了許多人潮。到熱門的餐廳排隊時間便可減少許多，大家要把握這段黃金時間，沒有這麼多觀光客的日本，逛起來真的很舒服。

8.店員不會辦退稅，不會說英文？

旅遊達人指八月時在東京辦過四五次退稅，幾乎都遇到一些困難，因為很多店員忘記，或是根本沒有辦過退稅。但相信隨著觀光客回來，辦退稅及會講英文或中文的店員等等的應該都會逐步恢復的。另外，目前退稅已經不用貼在護照上了，資料會直接電子傳輸到海關。

另外，在疫情期間到訪日本的旅客指，日本現時免費Wi-Fi的情況普及，去不同城市都有免費Wi-Fi提供，例如長崎、福岡、廣島、函館等。向大設施亦有提供Wi-Fi，例如新幹線、福岡地鐵、函館市內電車、斜里巴士等，可以節省大家的上網流量！

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責任編緝：蕭雅文