【野人老師】羅允芝奪陳瑞輝熒幕初吻　「三小辣」被封翻版李佳芯

▲ 「翻版李佳芯」羅允芝奪去Frankie螢幕初吻！

由MIRROR成員Stanley （邱士縉）、Frankie（陳瑞輝）和鄭丹瑞主演的ViuTV劇集《野人老師》正熱播，在昨晚（10月5日）播出的《野人老師》第3集內，Frankie遭羅允芝（Giann）主動親吻一幕成焦點。

奪去「皮皮」熒幕初吻的羅允芝因參加《口罩小姐》入行，由於樣貌跟氣質跟女神李佳芯相似，因此有「翻版李佳芯」之稱，為催旺事業運，羅允芝改名兼找七師傅幫忙種生基，似乎十分積極進取。

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▲ 羅允芝表現自然。（Viu提供）

Frankie被奪熒幕初吻

昨晚《野人老師》講Frankie飾演的「顏家棟」因為飽受父親壓力而鬱鬱寡歡，之後他在街頭重遇昔日補習學生兼李白表妹Yvonne（羅允芝飾），期間Yvonne於酒吧被男生纏擾，幸好Frankie出現以柔道擊退酒吧男。

事後兩人坐在路邊聊天，Yvonne談到自己的理想型時，所有條件也跟顏家棟吻合，此時她說：「你樣樣都好，唯一是無膽。」之後主動遷吻男主，奪去Frankie的熒幕初吻。

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怕Frankie粉絲呷醋

首次拍劇的Giann表示，第一次已有感情戲份演出十分緊張，亦擔心與Frankie的感情線會令粉絲呷醋。

至於Frankie則向Giann大派定心丸，指Fans都十分大愛，相信定必會支持對方：「我相信如果同我係螢幕上面襯嘅話，佢地都好會好開心嘅。」



除熒幕初吻外，首次挑戰拍武打場面的Frankie表示感到很好玩，多年的跳舞底子亦有助拍攝時令自己免受傷。Giann稱讚指Frankie做動作戲時十分有型，笑言現場不少人都被他迷倒了。

▲ 羅允芝參加口罩小姐而入行。（影片截圖）

羅允芝演出獲讚

另外，該劇的導演於IG限時動態分享說：「偷偷講俾大家知，依一幕所有女仔幕後都大叫咗出嚟，之後全部人都愛上咗皮皮。」而Giann也於IG限時動態轉載相關片段，她寫道：「第一次咁主動的角色，仍有很大進步空間。」

而不少網民也留言讚羅允芝演出夠自然，當中有網民讚二人很相襯：「Sweet 到爆，皮寶寶們會保証妳的安全，期待之後嘅劇情。」

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曾參加口罩小姐

入行前羅允芝擔任模特兒和KOL，2017年開始拍攝網上短片而為人認識，最出名的作品為「女朋友翻譯機」，為男生拆解女朋友最常講的8句話。

之後2018年羅允芝為開電視和ViuTV擔任節目主持，去年她參加ViuTV真人騷選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》，入圍20強的她代號「三小辣」，其後於第一輪比賽被193郭嘉駿淘汰，後來由網民於Facebook投選為「除罩最靚獎」。

今年29歲生日那天改名為「羅允芝」，避免跟80年代藝人羅佩芝同名，早前她為開電視拍攝旅遊節目，透露近來工作量增多，更表示搵七師傅種生基後立即變好運，工作量增加之外，人緣運又變佳。

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