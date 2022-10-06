【公屋上樓】輪候6年最後一派青衣長康邨　港媽呻一家三口住細到爆︰好失望

▲ 有港媽在網上呻自己一家三口輪候公屋6年，最後一派青衣長康邨，但有感單位太細好失望。

房委會公布截至今年6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為6年。有港媽在網上討論區卻發文訴苦，自己一家三口輪候公屋6年，獲最後第3派青衣長康邨，但嫌單位細到爆，感到好失望，引起網民口誅筆伐，並質疑何解港媽可以在6年間有3派。

最新影片推介︰

該名港媽在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖文指，「最後一派好失望，長康邨康順，3個人住細到爆，唉，排咗6年。」港媽未有透露前兩次配房安排，而第三派的長康邨康順樓則是36年樓齡，屬Y型樓宇。一般2至3人單位面積為24.35平方米（約262呎）。

▲ 青衣長康邨各座樓齡由36至43年不等。（香港經濟日報資料圖片）

有港人等足17年才獲首派

帖文惹起網民熱議，大部分網民都認為港媽應該要知足，很多人輪候公屋達6年以上，也未曾獲得首派，有人更表示等足17年才獲首派，令人質疑港媽的身份而獲特快派樓，還在嫌三嫌四，「呢間大定劏房大」、「有瓦遮頭仲喺度嫌細」。

另有網民坦言，長康邨的確樓齡高，單位亦較小，但康順樓屬長康二期的Y型樓已經不錯，且將來可考慮轉買綠置居，現在先把單位裝修好，「已經係最後一派，惟有將間屋裝修得靚啲，至少住得舒服啲」。

點擊圖片即睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

不少港人面對派公屋問題都三心兩意，博最後派得好。早前一名港女輪候公屋14年，首兩派是樂華南邨及順天邨，均因樓齡太舊而拒絕，到收到第3次配房通知信，獲派逾40年樓齡的九龍灣啟業邨低層單位，她慨嘆越派越差，引起大批網民熱議。

另一名港媽一家四口也在輪候公屋，首派油塘凶宅，二派井字型舊式，三派1樓低層單位，港媽有感浪費時間，「激到暈，焗住要博四派」，網民認為凶宅「信則有，不信則無」，祝福港媽第4派能安排入住較好的單位。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳