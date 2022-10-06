【香港小姐2022】林俊賢撐林鈺洧過往言論冇問題　否認退出娛圈不抗拒父女檔合作

▲ 永遠支持女兒。

藝人林俊賢的女兒林鈺洧（Denice）成為今屆的香港小姐冠軍後，令其人氣急升，昨日（10月5日）TVB訪問了作為爸爸的林俊賢對女兒獲選後感受，他透露當日得知女兒奪冠後感到相當驚喜 ：「驚喜到呆咗一下！」

林俊賢又指港姐總決賽的片段更在抖音上了熱搜榜，所以會看到女兒的表現。

談到他不看好女兒參選港姐一事，林俊賢解釋道：「不看好這個成份，她告知我時，我只是嘩 你別鬧了，後來她再指已報名，我就說好，那你就去玩下，當作學習機會。」

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力撐女兒過往言論冇問題

不過自參選後Denice曾在節目公開性史一事亦被舊時重提，更封其為「性女港姐」，引起廣泛討論，對於此事，林俊賢曾表示為女兒要面對輿論壓力感心痛，他再指認為女兒的言論沒有攻擊的成份，因為當日節目的話題是圍繞那個主題，加上當時的身份並不是港姐，所以並沒有大問題。

他又指Denice現時成為香港小姐身份也不同，說話會有分寸，應該知道什麼能說，所以不擔心她。

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父女感情不錯

Denice是林俊賢與第一任妻子所生，不過在Denice在1歲多時，因為父母離婚，於是隨母親生活，自此與爸爸失聯。

Denice直到大約10年前，林俊賢在Facebook尋女，才最終父女重逢，但因林俊賢經長內地香港兩邊工作，二人見面時間亦不算多。二人中間有十多年沒有聯絡，林俊賢自言十分遺憾，但現在幸好父女感情不錯，又表示不需要特別找時間陪女兒，有時間就會見面聯絡感情。

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否認退出娛圈

另外，對於外界有傳他退出娛樂圈，他否認傳聞，並表示無說過會退出演藝界及幕前工作：「如果有時間或者好玩嘅，我都會參與。」

他又指不會抗拒父女檔合作，亦感激大家照顧Denice，希望大家繼續給意見女兒，讓她做得更好。

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