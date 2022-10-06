  • 31°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 13:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【檢測公告】政府突擊檢查駿景園5座及愉景新城11座　發現26人未強檢其中12人罰1萬

社會 12:18 2022/10/06

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

政府今早（6日）在沙田駿景園5座及荃灣愉景新城11座進行執法行動。（資料圖片）

政府今早（6日）在沙田駿景園5座及荃灣愉景新城11座進行執法行動，派員在兩幢大廈出入口核受檢人士的檢測證明，確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。兩個突擊檢查行動共檢查469人，發現26人未有遵從強制檢測公告，其中12人遭政府發出1萬元定額罰款通知書，累計罰款達12萬。

康樂及文化事務署今早約8時聯同沙田警區和衞生署，在沙田駿景園5座的出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查198名受檢人士，2人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，政府向其中1人發出1萬元定額罰款通知書。

環境及生態局與環境保護署則於今早約8時30分，聯同荃灣警區和衞生署在荃灣愉景新城11座出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查271人，發現24人未有遵從強制檢測公告，政府向他們發出強制檢測令，並向其中11人發出1萬元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元；政府也會該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈

相關文章

【強制檢測】將軍澳東港城2座3人未強檢　全部被罰1萬元
12:36 2022/09/26
【強制檢測】將軍澳東港城2座3人未強檢　全部被罰1萬元
【強制檢測】政府突擊檢查九龍灣麗晶花園12座　3人被罰1萬
11:50 2022/09/25
【強制檢測】政府突擊檢查九龍灣麗晶花園12座　3人被罰1萬
【強制檢測】大埔廣場宜興閣揪4人未強檢　2人被罰1萬元
12:22 2022/09/27
【強制檢測】大埔廣場宜興閣揪4人未強檢　2人被罰1萬元
【強制檢測】將軍澳新寶城2座7人違強檢　3人被罰1萬元
14:01 2022/09/28
【強制檢測】將軍澳新寶城2座7人違強檢　3人被罰1萬元
【強制檢測】鴨脷洲悅海華庭1座3人被罰1萬元　西灣河逸濤灣冬和軒2人被罰1萬元
15:42 2022/09/30
【強制檢測】鴨脷洲悅海華庭1座3人被罰1萬元　西灣河逸濤灣冬和軒2人被罰1萬元
【強制檢測】突擊抽查何文田俊民苑文明閣和天后栢景臺一座　共27人遭票控庫房進帳27萬元
13:01 2022/10/03
【強制檢測】突擊抽查何文田俊民苑文明閣和天后栢景臺一座　共27人遭票控庫房進帳27萬元
【強制檢測】66幢大廈納強檢　何文田天鑄、北角柏蔚山、尖沙咀擎天半島、將軍澳都會駅、維景灣畔上榜
22:57 2022/10/05
【強制檢測】66幢大廈納強檢　何文田天鑄、北角柏蔚山、尖沙咀擎天半島、將軍澳都會駅、維景灣畔上榜

你可能感興趣

【強制檢測】將軍澳東港城2座3人未強檢　全部被罰1萬元
12:36 2022/09/26
【強制檢測】將軍澳東港城2座3人未強檢　全部被罰1萬元
【強制檢測】政府突擊檢查九龍灣麗晶花園12座　3人被罰1萬
11:50 2022/09/25
【強制檢測】政府突擊檢查九龍灣麗晶花園12座　3人被罰1萬
【強制檢測】大埔廣場宜興閣揪4人未強檢　2人被罰1萬元
12:22 2022/09/27
【強制檢測】大埔廣場宜興閣揪4人未強檢　2人被罰1萬元
疫情 強制檢測 警務處 環境及生態局 駿景園 愉景新城 衞生署 沙田 荃灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
13:33 2022/10/05
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
【偷食疑雲】林正峰否認偷食「繼母」暗示被陷害　劉溫馨上載相片為證隔空反擊
12:05 2022/10/05
【偷食疑雲】林正峰否認偷食「繼母」暗示被陷害　劉溫馨上載相片為證隔空反擊
【嬰兒椅意外】2歲男童踢翻BB櫈　連人帶櫈重摔倒地頭部重創亡
17:52 2022/10/05
【嬰兒椅意外】2歲男童踢翻BB櫈　連人帶櫈重摔倒地頭部重創亡