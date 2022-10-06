【檢測公告】政府突擊檢查駿景園5座及愉景新城11座　發現26人未強檢其中12人罰1萬

▲ 政府今早（6日）在沙田駿景園5座及荃灣愉景新城11座進行執法行動。（資料圖片）

政府今早（6日）在沙田駿景園5座及荃灣愉景新城11座進行執法行動，派員在兩幢大廈出入口核受檢人士的檢測證明，確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。兩個突擊檢查行動共檢查469人，發現26人未有遵從強制檢測公告，其中12人遭政府發出1萬元定額罰款通知書，累計罰款達12萬。

康樂及文化事務署今早約8時聯同沙田警區和衞生署，在沙田駿景園5座的出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查198名受檢人士，2人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，政府向其中1人發出1萬元定額罰款通知書。

環境及生態局與環境保護署則於今早約8時30分，聯同荃灣警區和衞生署在荃灣愉景新城11座出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查271人，發現24人未有遵從強制檢測公告，政府向他們發出強制檢測令，並向其中11人發出1萬元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元；政府也會該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：江麗盈