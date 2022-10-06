【BB睡眠】14個月大女兒半夜不睡　台星媽棄安撫一招10分鐘即睡【附安睡貼士】

▲ 台灣藝人王思佳分享如何令女兒乖乖去睡覺。

小朋友扭計不肯睡，連同爸媽都無覺好瞓。台灣女藝人王思佳近日上綜藝節目分享湊女經，有次約1歲女兒半夜不肯睡，她有點嬲怒，最後心軟決定不去安撫氹睡覺，而是隨女兒心情一起玩，結果竟然不到10分鐘B女就睡著了。

綜合台媒報道，台灣藝人王思佳（Sophia）於2016年與老公Joe結婚，2021年8月1日誕下女兒「小王美」，加上愛犬，組成3人1犬幸福之家。王思佳一直愛扮靚，尤愛粉紅的她，也將女兒打扮成及寵愛成小公主，女兒現時14個月大。

▲ 王思佳分享湊女日常。（《女人我最大》影片截圖）

B女半夜不睡

王思佳是綜藝節目《女人我最大》的常客，最新一集她分享湊女經，提及女兒不時到晚上就會對媽媽扭計，明明跟保母就不會，但跟媽媽就會鬧起來。有晚已經到了睡覺時間，但女兒就是不睡，王思佳一臉認真地女兒說︰「妹妹已經很晚了，媽媽也累了，我們去睡覺」，可是女兒還是想玩，沒任何睡意。

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當時王思佳自己都很疲倦，見女兒不聽勸，有點生氣，直言「有一點點情緒上來」。可是，女兒一個笑容令媽媽心軟，瞬間消氣，更反其道而行，不再刻意氹女兒睡覺，而是馬上開燈跟女兒玩個夠，說要開派對。

我們今天開趴！妹妹，你今天想玩到幾點？媽媽陪妳玩！

王思佳指可能就是要以這態度去湊獅子座的女兒，結果女兒不到10分鐘就睡著了，意外用一招奇特方法令女兒睡覺。

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嬰幼兒安睡貼士

睡眠影響孩子的成長發展，加上嬰幼兒不肯睡，父母睡眠質素也受影響，很多家長都關注孩子的睡眠問題。從嬰幼期開始幫助寶寶培養良好的睡眠習慣很重要。據本港《衞生署》資料，想令嬰幼兒安睡可留意以下幾點︰

1. 環境溫度︰室內溫度適中、空氣流通

2. 舒適衣服及被單︰適量衣服或被單，被單最好用棉質，避免嬰幼兒敏感不適。

3. 助寶寶分辨日夜︰室內光線要有明顯分別，日間光線要充足，晚間睡前把室內光線調暗，知道睡覺時間到了。

4. 日與夜活動有所分別︰晚間的活動節奏應放緩，避免嬰兒過度興奮。

5. 日間勿睡太多︰避免小睡時間多於四小時。

6. 睡前放輕鬆︰在睡前20至45分鐘，關掉電視和其他電子熒幕產品，可安排一些輕鬆紓緩的活動，例如洗澡、說故事、靜態的遊戲、唱催眠曲、聽輕音樂等等。

7. 睡前常規︰必須吃飽、掃風、換上乾淨的尿片及有入睡的準備。

此外，隨着發展，寶寶的睡眠時間會有所改變，0至3個月大BB全日睡眠時間包括日夜睡眠約14至17小時、4至11個月大BB全日睡約12至16小時，1至2歲日睡約11至14小時，而3至4歲日睡約10至13小時。

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責任編輯︰王明芳