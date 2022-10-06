【星級媽媽】鍾嘉欣透露仔女期待妹妹出世　Linda宣布生完第三胎「封肚」

▲ 鍾嘉欣生完第三胎便「封肚」。

懷第三胎的鍾嘉欣（Linda）在社交網站開直播，大談近況和湊仔經，嘉欣表示發現自己孕期前後都比以前輕鬆，又可以照顧一對仔女和家人，直播中鍾嘉欣透露今次誕下第三胎後便會「封肚」，實行三個就夠晒數！

與脊醫老公結婚後十分姻愛，鍾嘉欣先後誕下大女Kelly和二仔Jared，今年再懷第三胎，早前亦公開肚裡陀著是位小千金。

▲ 鍾嘉欣臨盤在即。

生完第三胎「封肚」

鍾嘉欣在直播中自言心情緊張：「可能第一胎咩都唔識，好勇敢，反而第三胎有少少緊張，而Kelly同Jared非常興奮，兩個小朋友討論緊邊個幫妹妹換片，邊個負責餵奶，邊個嚟幫我，佢哋好期待同妹妹玩。我哋好期待一家五口嘅生活，冇諗過咁快由一家四口變成五口，要重新適應新成員加入。

Linda又透露第三胎跟以往一樣都是選擇順產、在家中自然分娩，而她亦宣布生完第三胎後「封肚」，故此今次懷孕她特別影家庭照留念。

她並指最近每日都排到密密麻麻十分忙碌，一邊廂要為新成員而準備所需用品，另一邊廂又要安排Kelly和Jared返學所需東西：「已經準備好BB需要嘅用品，其實每一日真係好忙碌，都會好攰好攰，但係一切都係值得嘅。」

▲ 鍾嘉欣拍片宣傳保健產品。

接受新挑戰

此外，嘉欣自言比起一般大肚婆更有Energy，她說：「由第一胎後一段時間才開始飲滴雞精，覺得效果好好，於是到佗Jared時，一開始就認真飲滴雞精，效果更加顯著，Jared出世時更是非常足磅，產後腰痠、掉髮的情況獲得很大的改善，也沒有乳塞情況。所以第三胎懷孕同坐月都會飲。」

鍾嘉欣表示今次直播後，她會專心照顧三名子女，因為要照顧兩個小朋友已不易，要照顧三個小朋友，對她來說是新挑戰，預計「生命又再翻轉一次」，所以要過一段時間後才再跟大家見面。

最新影片推介：