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【釜山電影節】梁朝偉獲頒亞洲電影人大獎　何超儀亮相影展與國際級導演交流

娛樂 13:25 2022/10/06

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何超儀與梁朝偉出席韓國盛大的釜山電影節。

疫情過去，各地影展復辦，其中今屆韓國最大的釜山電影節便特別隆重其事，星光熠熠。除頒發亞洲電影人大獎予香港神級影帝梁朝偉外，亦邀請了何超儀以電影製作人身份作特別嘉賓，與各地同業交流。

與國際級導演交流

在開幕當天，超儀更是緊接着梁朝偉行紅地氈進場，期間更獲在場嘉賓及傳媒影迷們報以熱烈掌聲，超儀亦禮貌地多次轉身向會場四周的觀眾鞠躬道謝，親切有禮。

之後在後台，何超儀更與多位國際級導演碰頭，包括韓國殿堂級導演林權澤，以及國際知名、揚威奧斯卡的日本導演是枝裕和合照。而對超儀來說最大驚喜莫過於與曾合作過的日本暴力邪典大師三池崇史碰頭（超儀曾演出過其導演的動作電影《Dead or Alive 》），兩人多年不見，甫見面便相談甚歡，更相約其後在日本再聚。

何超儀曾演出三池崇史（中）執導的動作電影《Dead or Alive 》。

今屆釜山電影節是疫情後的首個亞洲最大影展，不少大牌韓星均到來撐場，如宋康昊、柳俊烈、全汝彬、韓志旼、申河均、金裕貞、丁海寅及金慧峻等，場面十分熱鬧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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