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【侵犯兒子】前警員涉迫兒子手淫判囚4年　法官斥被告無恥作出令人作嘔行為

社會 12:56 2022/10/06

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高等法院。（資料圖片）

48歲前警員涉於兒子讀小五及小六時，播放色情影片及要求一同手淫，更曾直播夫妻行房片段予兒子觀看。陪審團早前裁定被告向16歲以下的兒童作出猥褻行為等共4罪成立，今（6日）於高等法院被判監4年，法官斥被告無恥作出令人作嘔的猥褻行為。
 
被告F.S.L（48歲，無業），原被控10項罪名，陪審團最終裁定2項向16歲以下的兒童作出猥褻行為及2項煽惑16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪成罪成，其餘控罪均不成立。被裁定罪成控罪涉及兩宗事件，分別發生於2016年及2018年，事主X當時讀小五及小六時。

根據控方早前開案陳詞指，被告於1998年至2019年任職警員，X指被告小一起開始教導他手淫，並吩咐他不可告知他人。及至2016年某日，被告在家透過電視播放色情影片，並於當時10歲的X面前手淫，及要求X一同手淫，X拒絕。及至被告第三度播放色情影片時，X才答應要求開始手淫。

控方指被告於翌年開始幾乎每天要求X手淫，甚至會帶X到商場洗手間，要求與X一同手淫。被告曾向X直播與妻子行房的片段， X形容片段變態猥瑣，翌日被告問X「我尋日雄唔雄武啊？」。
 
及至2018年某日，當時X約12歲，X拒絕手淫後，被告以藤條指嚇X，X就範，被告亦在旁一同自慰。

被告於警誡下稱「我無做過」，被告沒有出庭自辯，庭上播放被告錄影會面紀錄，被告否認曾於X前播放色情影片及自瀆，並指家中沒有色情影片，強調沒有觸摸X下體，指X有隱藏式陰莖，即使X伸手入褲管「搲痕」，被告亦會罵他。

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記者：林育慧

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