【侵犯兒子】前警員涉迫兒子手淫判囚4年　法官斥被告無恥行為令人作嘔禍延下一代

▲ 高等法院。（資料圖片）

48歲前警員涉於兒子讀小五及小六時，播放色情影片及要求一同手淫，更曾直播夫妻行房片段予兒子觀看。陪審團早前裁定被告向16歲以下的兒童作出猥褻行為等共4罪成立，今（6日）於高等法院判刑。法官判刑時斥被告作為事主生父，不但沒有以身作則，耽於聲色，無恥地作出令人作嘔的猥褻行為，教唆兒子一同做，自甘墮落，荼毒兒子，禍延下一代，被告案發時為在職警員，為加重罪責因素，就4項控罪共判監4年。

被告F.S.L（48歲，無業），原被控10項罪名，陪審團最終裁定2項向16歲以下的兒童作出猥褻行為 及2項煽惑16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪成，其餘控罪均不成立。被裁定罪成控罪涉及兩宗事件，分別發生於2016年及2018年，事主X當時讀小五及小六時。

法官判刑時指，被告於1998年至2019年任職警員，據稱曾擅離職守，被視為棄職者，最終被禠奪退休福利下被革職。被告案發前沒有刑事記錄，現時另涉欺詐及虐兒兩案，法官強調不會因此而加刑。

法官引述被告精神及心理報告指，被告曾有妄想症及適應障礙，被還押期間拒絕治療，現時情況隱定，而被告與專家會面時有戒心及迴避問題，專家遂未能就其重犯風險作評估。

法官引述事主X的創傷報告報告指，X於2018年底不能忍受遭被告繼續操控，遂於2019年初決定揭露被告的行為。X於逐漸成長後了解被告感受，對色情影象感到嘔心及厭惡，感到無助及自責，並將憤怒向身邊人發洩，一度情緒失控。

X對於2019年曾兩度被送院處理自殺念頭感慚愧，法官指不排除部份原因與其父母離婚有關。X提及曾閱讀有關心理及犯罪學書本，試圖了解被告犯案意圖，事後X聽到被告的聲音及看見被告時會觸發創傷感受，於法庭重提事件亦感不適，難以接受舊日的自己，專家建議X接受輔導。



法官指本案情節不在非禮之下。本案涉及被告要求X自瀆，彼此沒有身體接觸，案發時X心智明顯不成熟。被告當時44歲，為X生父，對其負有教育及管教責任，被告不但沒有以身作則，亦沒有向兒子樹立有價值觀的榜樣，耽於聲色，無恥地作出令人作嘔的猥褻行為，教唆兒子一同做，自甘墮落，荼毒兒子，禍延下一代，扭曲兒子性觀念，影響他對異性建立關係的交際能力。

法官續指被告曾以藤條威嚇X就範，罪責更重，亦不能忽視事件對被告前妻之影響，須予以阻嚇刑罰。被告案發時為在職警員，為加重罪責因素，雖然被告並非因職權犯事，惟法官指案件令人震驚，更厚顏無恥的是被告持續犯案，違反警員責任及公眾對其信任，遂每項控罪加刑3個月，就4項控罪共判囚4年。

代表律師求情時指，X於2016年初因精神失常被送入院，因被告被指患精神病，加上父母離婚等因素，令X嚴重受創。代表律師要求法庭不要因X的精神狀況，而歸咎於被告被定罪的行為所致。代表律師強調，本案有別於孌童癖，被告亦非視X為洩慾工具，若不涉任何關係，本案只涉兩名男子露體，非同類案中最嚴重，法官則指若非嚴重，便不會於高院處理。

控方開案詞指，2016年某日，被告在家透過電視播放色情影片，並於當時10歲的X面前手淫，及要求X一同手淫，X拒絕。及至被告第三度播放色情影片時，X才答應要求開始手淫。控方指被告於翌年開始幾乎每天要求X手淫，甚至會帶X到商場洗手間，要求與X一同手淫。



及至2018年某日，當時X約12歲，X拒絕手淫後，被告以藤條指嚇X就範，被告亦在旁一同自瀆。被告於2020年7月被捕，警誡下稱「我無做過」。被告沒有出庭自辯，被告於錄影會面紀錄中否認曾於X前播放色情影片及自瀆，並指家中沒有色情影片，強調沒有觸摸X下體。



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記者：林育慧