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【離鄉別井的故事】簡淑兒難忘見證英女王逝世　與麥大力日日通訊互相信任

娛樂 13:26 2022/10/06

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

簡淑兒擔任香港開電視全新節目《離鄉別井的故事》。

香港開電視全新節目《離鄉別井的故事》，將於下周一（10月10日）播出，節目由簡淑兒（Jessica）擔任主持，她將遠赴港人移民熱點英國，並在節目中探討當地港人移民前後的情況，了解他們面臨的機遇與困境。

Jessica訪問了不少有故事的素人，其中更在他鄉重遇林師傑與太太歐陽巧瑩。Jessica在當地逗留五個星期拍節目，期間經歷英女王逝世的哀悼期外，過程中亦勾起她大學時期在當地做交換生的悲痛日子。

【離鄉別井的故事】簡淑兒過檔開電視拍移民節目　由余詠珊率前TVB班底製作

難忘見證英女王逝世

在拍攝過程中，最令Jessica難忘的莫過於見證英女王逝世，她表示：「喺宣布英女王離世前一刻，見到雙彩虹，仲記得喺全國默哀一分鐘，我哋咁啱喺出面拍緊嘢，感覺好似全英國停頓咗一分鐘悼念英女王，呢一分鐘係一遍靜寂。」

在留英的日子，Jessica最印象深刻的是其中一位受訪者Candy，她是港英政府年代擔任陳方安生的政務主任。Jessica覺得對方雖是女強人，言談間卻有一種好特別的親切感及說服力，而Candy亦有提及已過身的爸爸，令本身跟爸爸關係很好的Jessica亦十分感動。

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拍攝感疲倦 與男友互相信任

Jessica逗留英國超過一個月，連日拍攝令她感到相當疲倦：「每日都要開工，到第四個星期左右開始有啲攰，加上我之後病咗，病到冇咗把聲，每日都同自己講撐埋佢。」

問到會否因為今次節目拍攝而萌生移民想法？Jessica指自己本身在外地長大，而家人亦居外地，但她相信觀眾看節目後，會對移民有一個新體會。

另外，談到跟男友麥大力分開的這段日子，男友可有每日報告行蹤？她說：「每日都有聯絡，有時Message、有時通電話及FaceTime，不過因為時差關係，都唔可以傾得太耐，但都開心，大家對對方都好信任。」

最新影片推介：J Lou專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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