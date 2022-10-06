【揚威海外】梁朝偉於釜山國際電影節獲頒亞洲電影人獎　表揚其推動亞洲電影及文化

▲ 梁朝偉於第27屆釜山國際電影節獲頒亞洲電影人獎。（經濟日報資料圖片）

第27屆釜山國際電影節昨（5日）開幕，演員梁朝偉獲頒亞洲電影人獎，此獎項是表揚為推動亞洲電影及文化作出重大貢獻的亞洲電影工作者。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（6日）表示祝賀，讚揚梁朝偉將香港電影帶上國際舞台，展現香港的文化軟實力。

按釜山國際電影節資料顯示，梁朝偉自1980年代開始職業生涯後曾獲無數獎項，曾出演多部著名電影，如《悲情城市》(1989)、《重慶森林》(1994)、《春光乍洩》(1997)、《花樣年華》(2000)、《無間道》 (2002)等，亦曾出演獲奧斯卡金像獎最佳外語片提名的《英雄》（2002）、《尚氣與十環幫傳奇》(2021)等，獲主辦方稱其積極帶領香港電影走向國際舞台。

梁朝偉將於明日（7日）出席打手印活動，之後亦會出席公開論壇。

楊潤雄祝賀梁朝偉獲獎，並指梁朝偉以細膩的精湛演技，提升所參與演出電影的觀賞性和藝術性，成功將香港電影帶上國際舞台，展現香港的文化軟實力。楊潤雄形容梁朝偉今次獲獎實至名歸，衷心祝賀他並為他感到驕傲。



楊潤雄又表示，近年香港電影及工作者屢獲國際獎項，取得世界同業的認同，政府將繼續與香港電影發展局為業界提供多方面的支援，一起推動行業的持續發展。

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責任編輯：黃悅晴