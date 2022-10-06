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【萬能爸爸】兒子電腦掣壞向爸爸求助　水電爸爸發揮創意改裝效果超爆笑

育兒經 13:50 2022/10/06

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真係好有創意！

爸爸的作用除了賺錢養家外，還是一個維修工！平時家中有電器壞了第一個肯定會先想起爸爸！有台灣網民就分享了一張爆笑圖，他指有日去朋友家中，看見了「被改裝」的電腦，立即笑到收唔到聲，更即時拍下照片！

最新影片推介:

原來這位網民的朋友仔的爸爸，是一位水電工，有日電腦的開關壞了，朋友找來水電工爸爸求助，爸爸竟然忽發其想，還憑住自己多年的維修水電的經驗，強行幫兒子改裝電腦，就是將燈掣變電腦開關，效果相當爆笑，而且亦將開關電腦一事簡單化，直程變了開盞燈咁簡單！

不過網民笑言，擔心會不會開關電腦變得太簡單，家中長老有事沒事都去撳一撳，到時未經儲存的資料、圖片冇晒就麻煩！

點擊睇網民留言：
 

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責任編輯︰王明芳

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