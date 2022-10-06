【起底候判】涉冒前女友開設帳戶披露資料　27歲男認罪候判為首違規定罪個案

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27歲客戶服務助理涉與前女友分手後，擅用對方的個人資料在多個社交平台開設帳戶冒認對方交友，又在Telegram群組公開前度的相片及前度丈夫的個人資料等，令前度遭受陌生人來電滋擾和邀約不道德交易。該助理遭私隱專員公署起訴7項「起底」罪，今（6日）於沙田裁判法院再提堂時承認所有控罪，為「起底」條文生效後，首宗被定罪的個案。裁判官將案押後至12月15日判刑，被告准保釋以候事主創傷報告。

被告何牧華（27歲），報稱資深助理(客戶服務)，被控7項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，指他於2021年10月19日至26日，多次在未經資料當事人女子X的相關同意下，披露X的個人資料，即其教名、姓氏、中文及英文姓名、手提電話號碼、公司電話號碼、工作電郵地扯、住址、公司名稱、職銜、大學名稱、年齡、身高、相片和Instagram帳戶名稱，意圖導致X或其任何家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致X或其任何家人蒙受指明傷害。

案情指，被告與事主X於2021年9月透過交友軟件Coffee Meets Bagel相識，交往1個多月分手告終。分手當月，事主發現被告盜用了其的中英文名和電話號碼等資料，假冒她在交友軟件Heymendi開設帳戶交友，並形容事主尋找長期關係和「大食」。被告其後又盜用事主的教名在Instagram開設帳戶，更在陳述一欄披露事主的電話號碼和家居地址，歡迎別人到訪其寓所，以及在Coffee Meets Bagel以事主的個人資料交友。

另外，被告又在3個Telegram群組發布事主的姓名和多張相片等，稱事主為「一個會在別人家中過夜的不忠妻子」，又公開事主丈夫的姓名、相片、職位和履歷。

被告在2022年6月22日被捕，警誡下表示想藉假冒事主引起對方注意，繼而主動聯絡他。被告又稱曾以假帳戶接觸事主的親友和丈夫，目的是令他們得悉事主有婚外情，又稱公開事主的地址是為了令他人知道兩人有親密關係，表示沒考慮過後果。

被告又承認從LinkedIn獲得事主丈夫的個人資料，連同事主的相片一併在Telegram群組公開，以證事主已婚，稱認為對人妻有興趣的群組成員會對事主造成困擾。案發時其中1個Telegram群組的成員數目多達41,193人。事主被起底後接獲多個陌生人的滋擾電話和短訊，邀約不道德交易，亦遭人盜用資料借錢和買食物。

根據《私隱條例》第64(3A)條，任何人一經定罪可被判處罰款10萬元及監禁2年。

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責任編輯：余思嵐、記者：陳曉欣