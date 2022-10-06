【MIRROR復工】AK處男作《忽然心動》下月上映　江𤒹生首演情侶直言怕醜

▲ MIRROR成員江𤒹生（AK）的處男作《忽然心動》下月上映。

男團MIRROR休團兩個月後逐步復工，MIRROR成員江𤒹生（AK）首部擔正的港產電影《忽然心動》將於下月上映，AK指自己首次演情侶角色並非常怕醜。

由麥浩邦執導、黃子桓監製、只令發行有限公司和畀次機會影視文化有限公司出品的青春愛情喜劇電影《忽然心動》宣布於11月17日上映，電影由江𤒹生 (Anson Kong)、吳千語、栢天男 (Adam)、蘇皓兒 (Chloe)、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍 (Shirley) 主演，新鮮配搭組合會組成四對戀人，展開四個故事貫穿整套電影。

【MIRROR復工】傳MIRROR已完成錄製新團歌 ERROR上遊艇拍真人騷

最新影片：J Lou專訪

AK處男電影

《忽然心動》是AK首部演出的電影，AK笑言今次大家從未見過一個這麼怕醜的AK，「我除了電視劇《打天下》外，這次是第一次和女主角做一個情侶角色，我一開始是非常怕醜，因為未試過和女仔很close的拍攝，拍宣傳照時也硬軚，大家看到應該會覺得這樣的AK很新鮮！」

千語表示雖然與AK第一次合作，但大家年紀相近，溝通上完全沒隔膜，「我們年紀差不多，雖然AK拍戲的經驗好像不多，但我覺得他演戲學得很快和很聰明，

溝通上其實他都很快可以接收到。」

Adam笑言八位演員每一位都又fresh又young又年輕，電影一定能帶給觀眾新鮮的愛情觀：「《忽然心動》是一個青春浪漫嘅愛情喜劇，八個人有四個不同故事，每一個人都有自己不同的愛情觀，所以我覺得這套戲的愛情觀會很豐富。」

在戲中飾演Adam對手、千金小姐的Chloe也很認同：「這套愛情喜劇會帶出香港很地道和年青人不同的愛情觀，亦都有很多很攪笑貼地的場景。」

【MIRROR復工】ViuTV推4劇預告片力撼TVB台慶 《季前賽》接捧《野人老師》12子獨欠Jeremy身影

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

靚湯處女電影

《忽然心動》也是湯洛文的第一部電影演出，第一次就要做一個為慳時間找真命天子而每次都一腳踏十船的女仔，笑言這個角色故事很特別：「我是沒有做過這種角色，這個角色在數學方面我相信是非常之好，因為可以同時間有十個男朋友！」

而馬志威在戲中也是一腳踏兩船的角色，笑言靚湯的角色比自己厲害：「她比我厲害，我在戲中都是一腳踏兩船而已，她的角色要一腳踏十船，所以我覺得她才是真正的高手！」更笑言能一腳踏多船的人是「非常厲害的時間和空間的管理大師」。

Shirley在戲中飾演留學生回港完成論文，但這卻是非一般的論文研究：「我在戲中的畢業論文要寫的是香港情色電影的興衰，所以我在戲中特意回港做研究。」對於這次對手主要是白只，Shirley表示期待已久：「我期待了非常久，因為我有看白只的電影，我好開心我今次的對手是白只呢！」

白只表示愛情加喜劇的電影還是第一次：「愛情戲比較少接觸、喜劇就比較多接觸，但愛情加喜劇真的是第一次。」對於對手Shirley更表示讚賞：「她很主動和很願意去討論場戲應該如何演出，你不會覺得她是很green的演員。」