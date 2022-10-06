【減肥大作戰】港婦患癌子宮全切除　零運動靠飲食勁減29磅逆轉脂肪肝

▲ 港婦患癌子宮全切除，零運動靠飲食法勁減29磅，逆轉脂肪肝。

脂肪肝是常見都市病，根據香港中文大學調查曾發現，本港有將近1/4人患有脂肪肝，推算患者約近百萬人。近日有一名女網民就分享，自己在今年6月因下體滲血，經檢驗確診子宮癌，已進行全子宮切除手術。而該網民一直患有嚴重脂肪肝，為了在術後好好照顧身體，她在不運動情況下，靠飲食法減去13公斤（約28.6磅），成功逆轉脂肪肝。

最新影片：

據網上討論區「連登」，一名女網民以《逆轉脂肪肝,由嚴重到數值超靚仔,完全冇運動》為題發帖，事主指自己今年48歲，在6月初時發現下體滲血，去專科醫生求醫後，發現子宮內有肌瘤及息肉，於是進行了刮宮、肌瘤及息肉切除手術。

術後醫生向她表示僅剩下肌瘤，而息肉已切除。原以為已無大礙，診所卻再度通知她，在病理報告中發現有癌細胞，隨即她又被轉介往養和醫院，獲馬上安排做全子宮切除手術。慶幸病情只屬初期，無擴散迹象，而她亦不用做電療及化療，醫生表示術後就會痊癒。

經歷抗癌後，事主決定正視身體健康，由於她早年已有脂肪肝問題，去年更驗出嚴重脂肪肝，當時她的體重是70公斤。為了照顧身體，加上手術後不宜做運動，她決定調節飲食，減肥來改善脂肪肝。

事主回應網民時，提及她所使用的是「間歇性斷食」及「生酮飲食」，期間她全戒澱粉和零食，點擊睇更多飲食心得：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

事主指，自今年5月開始，她就有與營養師會面。營養師建議她可食足3餐，但她自覺減肥成效不顯著，加上之後確診癌症，更令她下定決心要用上述方法減肥。而她亦有分享自己的膳食，其血糖指數已達致4.9，體重亦由70公斤減至57公斤（約125.4磅）。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對於減肥後成功改善脂肪肝，事主直言：

原來逆轉脂肪肝一D都唔難，仲好快見效。所以有脂肪肝唔使太擔心，只要肯努力就會見到成果！

使用前應先諮詢專業人員

生酮飲食法是透過攝取高脂肪和低碳水化合物的飲食習慣，促使人體將體內脂肪轉化為酮體，作為人體的能量來源。

香港營養師協會對外事務主任林思為曾指出，生酮飲食法傳統上應用在紓緩小兒腦癇症外，也被用於減肥以改善肥胖引起的代謝綜合症，例如糖尿病、高血壓、高膽固醇以及非酒精性脂肪肝等。有文獻曾引述研究顯示，極低能量生酮飲食及高脂肪生酮飲食，都可以令體重在3至6個月內明顯減輕，並且對改善非酒精性脂肪肝有正面作用。

然而，她亦指出生酮飲食法潛在著一系列副作用，包括頭痛、飢餓、疲倦、頭暈目眩、低血糖、便秘、腹瀉、失眠、背痛等症狀，婦女長期食用還可致停經。她強調，基於各種已知和未知副作用，香港營養師協會不建議消費者自行採用生酮飲食治療與肥胖相關疾病。如需採用，應先諮詢合資格營養師及醫護人員。

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣