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【減肥謬誤】以為空腹跑步有效消脂豈料中途乏力　營養師：空腹運動易致低血糖低頭暈而受傷

保健美顏 15:18 2022/10/06

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港男Eric為減肥跑步，豈了跑了僅半個鐘，便上氣不接下氣，又無力。（iStock圖片）

Eric是位喜歡將科學理論實踐的減磅戰友，每次來都會與我討論有關營養和運動背後的理論。

「我已減了20磅，體重對膝頭的壓力減少許多。上次你建議我可以嘗試跑步，我起床後便去跑了半個鐘，可是上氣不接下氣，又無力，怎麼辦？」Eric問道。

「你運動前有吃早餐嗎？還是太心急空肚跑步？」我問。

「我特意不吃早餐便去跑，有位經常跑步的同事說，空腹跑步對消脂肪最有效，我便試試。」

我語重心長地說︰「空腹做運動很容易引致血糖低、頭暈甚至受傷！運動前必須先吃一些容易消化的五穀類食物，如麵包、通粉、穀物棒等，然後隔陣子才去跑，而且運動宜循序漸進，初初轉運動都是做20分鐘好了。」我提醒他。

營養師黃雅婷表示，運動前必須先吃一些容易消化的五穀類食物，如麵包、通粉、穀物棒等，然後隔陣子才去跑，而且運動宜循序漸進，初初轉運動都是做20分鐘好了。（iStock圖片）

「運動不是做20分鐘以上，才能有效燃燒脂肪嗎？」他疑惑地問。

「若想達到最有效又安全的消脂肪效果，其實進行二十分鐘的帶氧運動已可達到，例如急步行、踏健身單車、踏太空漫步機、跑步、游泳、有氧舞等。運動期間，身體所用的能量，有一半來自肝臟和肌肉的醣份，另一半則用上身體內的脂肪，所以同樣達消脂效果。當然若做運動達20分鐘以上，身體使用脂肪作為燃料的比例的確大增，達到80%至90%，但要留意，運動期間的強度大部分維持最大心跳率的60%至80%（計算公式：先用220減年齡，再乘以60%至80%）。空腹跑步不僅危險，也會因為體力不支而令運動時的心率難以達至消脂水平。」

Eric恍然大悟︰「原來如此！完全明白了。」

「再提提你，運動前要做足夠熱身，通知好肌肉開始運動，並讓肌肉得到適當暖身，以防止肌肉受傷，這樣，運動就更安全了！」我再三提醒。

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

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