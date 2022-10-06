【童樂居案】21名被告分8案涉222控罪　押後明年初處理合併案件等申請

▲ 童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控。（資料圖片）

童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，當中24名被告早前轉介至區域法院處理，其中21人涉及共222項控罪，分8案今（6日）於區域法院提訊。控方申請合併8案處理，遭5名被告反對，另有被告申請分拆案件處理。法官押後案件至2023年1月10日，處理合併案件與否的法律爭議，其間各被告獲准以原有條件保釋。

案件今於區域法院提訊，控方申請合併8案處理，陳綺雯、鄧美欣、李慧心、梁曉彤及關佩華等5名被告反對，當中梁、關的代表律師亦提出將兩人所屬案件分拆處理，為2人獨立審訊。

馮凱琍、周靈芝、趙詠茜、黃潔瑩、盧敏兒、楊淑儀、伍家穎、郭愛萍、梁善儀、陳信興、趙運紅、卓凱欣、莊嘉宜、李晓儀等14名被告則因未獲批法援而未有表態。

鄧月媛、鄭淑貞則擬聘請私人律師，故此保留立場。法官押後案件至2023年1月10日處理合併案件與否的法律爭議，其間各被告獲准以原有條件保釋。

8案21名被告為趙詠茜（44歲）、黃潔瑩（23歲）、卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李𣇈儀（25歲）、趙運紅（28歲）、楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、郭愛萍（28歲）、鄧美欣（25歲）、周靈芝（28歲）、鄧月媛（50歲）、李慧心（50歲）、鄭淑貞（59歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲）、馮凱琍（25歲）、陳綺雯（49歲）及盧敏兒(53歲)，8案共涉222條虐兒罪。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟