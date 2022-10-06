  • 31°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 14:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【童樂居案】21名被告分8案涉222控罪　押後明年初處理合併案件等申請

社會 13:36 2022/10/06

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控。（資料圖片）

童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，當中24名被告早前轉介至區域法院處理，其中21人涉及共222項控罪，分8案今（6日）於區域法院提訊。控方申請合併8案處理，遭5名被告反對，另有被告申請分拆案件處理。法官押後案件至2023年1月10日，處理合併案件與否的法律爭議，其間各被告獲准以原有條件保釋。

案件今於區域法院提訊，控方申請合併8案處理，陳綺雯、鄧美欣、李慧心、梁曉彤及關佩華等5名被告反對，當中梁、關的代表律師亦提出將兩人所屬案件分拆處理，為2人獨立審訊。

馮凱琍、周靈芝、趙詠茜、黃潔瑩、盧敏兒、楊淑儀、伍家穎、郭愛萍、梁善儀、陳信興、趙運紅、卓凱欣、莊嘉宜、李晓儀等14名被告則因未獲批法援而未有表態。

鄧月媛、鄭淑貞則擬聘請私人律師，故此保留立場。法官押後案件至2023年1月10日處理合併案件與否的法律爭議，其間各被告獲准以原有條件保釋。

8案21名被告為趙詠茜（44歲）、黃潔瑩（23歲）、卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李𣇈儀（25歲）、趙運紅（28歲）、楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、郭愛萍（28歲）、鄧美欣（25歲）、周靈芝（28歲）、鄧月媛（50歲）、李慧心（50歲）、鄭淑貞（59歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲）、馮凱琍（25歲）、陳綺雯（49歲）及盧敏兒(53歲)，8案共涉222條虐兒罪。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【侵犯兒子】前警員涉迫兒子手淫判囚4年　法官斥被告無恥行為令人作嘔禍延下一代
今日 12:56
【侵犯兒子】前警員涉迫兒子手淫判囚4年　法官斥被告無恥行為令人作嘔禍延下一代
【起底案件】涉網上披露前女友資料27歲男罪名成立　屬首宗因違反相關規定被定罪案件
今日 13:11
【起底案件】涉網上披露前女友資料27歲男罪名成立　屬首宗因違反相關規定被定罪案件
【警員施襲】涉酒吧內襲擊女子　男警被控普通襲擊准保釋候訊
今日 11:58
【警員施襲】涉酒吧內襲擊女子　男警被控普通襲擊准保釋候訊

你可能感興趣

【侵犯兒子】前警員涉迫兒子手淫判囚4年　法官斥被告無恥行為令人作嘔禍延下一代
今日 12:56
【侵犯兒子】前警員涉迫兒子手淫判囚4年　法官斥被告無恥行為令人作嘔禍延下一代
【起底案件】涉網上披露前女友資料27歲男罪名成立　屬首宗因違反相關規定被定罪案件
今日 13:11
【起底案件】涉網上披露前女友資料27歲男罪名成立　屬首宗因違反相關規定被定罪案件
【警員施襲】涉酒吧內襲擊女子　男警被控普通襲擊准保釋候訊
今日 11:58
【警員施襲】涉酒吧內襲擊女子　男警被控普通襲擊准保釋候訊
法官 罪案 虐兒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
13:33 2022/10/05
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
【嬰兒椅意外】2歲男童踢翻BB櫈　連人帶櫈重摔倒地頭部重創亡
17:52 2022/10/05
【嬰兒椅意外】2歲男童踢翻BB櫈　連人帶櫈重摔倒地頭部重創亡
【偷食疑雲】林正峰否認偷食「繼母」暗示被陷害　劉溫馨上載相片為證隔空反擊
12:05 2022/10/05
【偷食疑雲】林正峰否認偷食「繼母」暗示被陷害　劉溫馨上載相片為證隔空反擊