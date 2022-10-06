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【體臭警號】以為是臭狐或屬肝臟警號　醫生解構3種體臭健康密碼

健康 14:28 2022/10/06

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醫生指身體一旦出現三種體臭便需要留神，包括口臭、汗臭及尿臭。

肝臟是人體主要的排毒及處理新陳代謝的器官，不過許多時肝出現問題時，由於病徵並不明顯，病人往往有延醫問題。有醫生便分享指，市民其實可以留意平日身上會否突然出現一些臭雞蛋和一點點甜味，指一旦出現三種體臭便需要留神，包括口臭、汗臭及尿臭，因極可能代表肝臟出現嚴重的問題。

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江守山醫生於電視節目《健康2.0》表示人體的肝臟等同一間大的化學工廠，當肝臟出現問題，許多食物成分便無法被分解，因此氣味亦會由內散發至外。他又指自己留意到不少肝臟有問題的病患身上均會帶有一些異味，如一些臭雞蛋及一絲絲甜味，當中有三種體臭更是市民應注意的，因一旦出現，即很大機會代表肝臟出現嚴重的問題。

1. 口臭

  • 當肝臟受損，血液中尿素氮和氨就會增加，帶臭味的氨會在呼吸的期間從口鼻排出，產生口臭的問題。

2. 汗臭

  • 如果覺得自己的汗味非常臭，可能不是普通臭狐！江醫生表示汗臭在乙型肝炎的患者中非常常見，因為肝臟運作出問題，體內的毒素就無法被正常分解，帶有臭味的毒素就會隨著汗液，從皮膚毛孔排出，形成汗臭問題。

3. 尿臭

  • 如果肝臟受損，尿液中的尿素氮和氨的比例就會上升，當尿液中的氨增加，味道就會變重，導致尿液的氨臭味增加。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 肝炎 乙型肝炎 化學

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