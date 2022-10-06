【學校動態】走出課室去線上遊　陳呂重德紀念中學深入「呂」行放眼未來

過去兩年受疫情影響，全港學校課外活動被逼暫停，境外交流活動亦因為出入境限制而未能順利舉辦。圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學彭家強校長認為，疫情令學生缺少了其他學習經歷，影響身心靈的成長和發展。

為讓學生可以重拾昔日校園的多元體驗，校長一直密切注意疫情發展，在疫情相對較為穩定下，籌組委員會，由學生成長支援負責人林嘉威老師帶領學校發展及推廣組副統籌郭鳳鳴老師及陳綺琳老師，於8月4日試後活動舉辦了「一日限定『呂』行團——校本多元實體/線上遊」。

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當天的體驗活動是學校透過與本地不同機構合作而成，活動設計了17個不同範疇的體驗式活動，包括6個線上遊及11個本地遊，讓全校師生按個人興趣自由報名參加，希望學生透過「走出課室、進入社區」，以體驗式學習深入認識香港社區及世界各地的發展，以增加其他學習經歷，擴闊視野。

為照顧因不符合疫苗通行證而未能外出活動的學生，學校特別設計了一系列的線上遊直播，地點包括德國、澳洲、烏克蘭、日本、印度以及大灣區，讓學生的眼界不只局限於亞洲，而是放眼全世界。

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在活動中，當地導遊會直播導賞，帶領學生參觀各地名勝，例如澳洲團參觀世界著名表演藝術中心——悉尼歌劇院、印度團參觀世界七大奇景之一——泰姬瑪哈陵等，讓同學一睹各地名勝。

期間，同學亦有機會與當地學生、市民和商戶等進行交流，了解當地真實情況。除了直播導賞外，圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學特意安排文化工作坊，例如烏克蘭團製作地道曲奇、日本團製作特色飾品、澳洲團學習原住民藝術繪圖等，除了讓學生「眼睛去旅行」外，亦能夠親自動手體驗外地文化，加深對各地的認識。

疫情之下，同學雖未能出走世界進行境外交流，然而這卻是一個機會讓同學透過本地遊更深入地認識和了解香港的民心相通。為讓同學可以從多方面、多角度探索社區，學校嘗試配合學生的生涯發展及課程需要，融合不同範疇和元素，包括藝術、歷史及文化、環境保育、社區關愛及生涯規劃等。

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責任編輯︰王明芳