【回收廚餘】有機資源回收中心第二期舉行平頂儀式　料2024年投入運作

▲ 有機資源回收中心第二期（O．PARK2）今日舉行平頂儀式。（政府新聞處）

環境保護署轄下有機資源回收中心第二期（O．PARK2）的平頂儀式今日（6日）舉行，設施預計在2024年投入運作，每天可處理300公噸廚餘。環境及生態局局長謝展寰說，平頂儀式標誌着廚餘回收網絡正邁向另一新里程，將本地廚餘回收的整體處理能力倍增。



環保署指，目前有機資源回收中心第一期（O．PARK1）和大埔污水處理廠「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗計劃，每日共可處理約為250公噸廚餘，連同將於2023年投入服務的沙田污水處理廠「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗計劃，香港的廚餘總回收能力於O．PARK2落成後，預計可提升至每日600公噸。

O．PARK2將會利用厭氧消化技術將廚餘轉化為電能和肥料，把廚餘循環再造成可再生能源，預計每年可減少約67,000公噸溫室氣體排放。另外，O．PARK2屬低碳建築項目，承建商在施工期間實踐低碳施工技術，例如使用低碳水泥及鋼筋等，並將結合碳信用抵銷剩餘的碳排放，以實現項目施工期碳中和，而營運期間，O．PARK2將以生物氣發電，為香港提供可再生能源，從而減少使用化石燃料發電，加上減少棄置於堆填區的有機廢物，有助減少碳排放。



政府於2021年發表《香港資源循環藍圖2035》，提倡「全民減廢．資源循環．零廢堆填」的願景。為達致「零廢堆填」的目標，政府發展轉廢為能設施，以逐步取代由堆填區處理都市固體廢物，包括擴展有機資源回收中心，以提升處理廚餘的能力，藉此減低堆填區的壓力和氣味問題，以及減少溫室氣體排放。在2020年，香港每日棄置約3,200公噸廚餘在堆填區，佔本地都市固體廢物約3成。

▲ 謝展寰（左四）觀看O‧PARK2的模型，並聽取承建商代表講解。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴