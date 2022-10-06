【全城一叮】王祖藍表弟跳而優則演　前港姐梁允瑜+王嘉慧+莫韻諰組女團「飛天小女警」

▲ 《全城一叮》將於今晚首播。

TVB全新才藝比拼節目《全城一叮》將於今晚（10月6日）首播，節目由林盛斌（Bob）、馮盈盈擔任主持，頭兩集嘉賓評判均為伍詠薇及蔡一傑。

《全城一叮》傳承經典真人騷節目《殘酷一叮》「娛樂盡興至上、唔啱睇就叮走」精神發掘城中新星；不過今次參賽者全部來自TVB電視城，除了有不少新進演員，還有很多在TVB或是演藝圈默默耕耘及奮鬥了很多年的潛質演藝人。

總數28位參賽者將施展渾身解數，構思及創作不同類型的表演項目，凸顯自己不為人知的驚人才能。

賽制簡介

《全城》賽制非常簡單，所有參賽者由現場觀眾決定「去留」；在全長2分30秒的指定表演時間內，只要現場有7成或以上現場觀眾撳「叮」，該名參賽者除要即時停止表演，更會被淘汰；表演超過2分30秒而沒被七成或以上觀眾叮走的話，則可順利晉級。

而4位主持或嘉賓評判亦各自擁有一次行使特權權利，每次只要有參賽者被淘汰，四位主持或嘉賓評判均可考慮是否將手上僅有的「復活之叮」送給對方，獲取「復活之叮」者同樣可得到晉級機會。

▲ 林盛斌和馮盈盈擔任主持。

多才多藝

今晚播出的首集，共有4個參賽單位，包括吳兆麟＋黃瀅仴、劉芷玲、王嘉慧＋梁允瑜＋莫韻諰及孖八（李俊華）。

當中最吸睛的是鍾情街舞多年、現年39歲的王祖藍表弟孖八的表演；之前《盛‧舞者》中奪取季軍的他，近日亦有演出《愛‧回家之開心速遞》，為紀念在舞壇奮鬥多年後再轉戰電視圈做新人，孖八將演戲結合街舞表演，將個人經歷搬上舞台，精彩的舞步加上搞笑的演技，贏得現場一致掌聲及歡呼聲。而孖八妻女亦有到場支持，相當有愛。

吳兆麟與黃瀅仴滲入拉丁及小提琴元素的歌舞劇表演同樣吸睛，吳兆麟雖然初試啼聲表演拉丁，但全程有板有眼、盡顯帥氣；黃瀅仴將拉丁舞跳得淋漓盡致之餘，又大玩變裝兼大晒修長美腿。其間二人還挑戰高難度「人肉風火輪」，極盡視覺震撼。

其他表演者還有青春代表劉芷玲表演跳唱，以及上屆入圍港姐梁允瑜、王嘉慧及莫韻諰組成的「飛天小女警」。

除以上4大單位，《全城》參賽者還有彭翔翎、孟希璘、招浩明、繆家慶、黃建東、陳懿德、吳洛汶、黃潤成、姜嘉琳、利穎怡、吳綺珊、李君妍、蕭麗芠、羅永健、方紹聰、劉家聰、陳乙僮、黃紫恩、謝采芝、劉展霆及林子超。

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