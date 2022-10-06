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【機師流失】HKAOA指國泰機師不足2500人較裁員前少近4成　促招募離職機師回巢

社會 14:20 2022/10/06

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香港航空機組人員協會指，國泰航空現時僱用的機師不足2500人。（資料圖片）

代表大多數國泰機師的香港航空機組人員協會(HKAOA)今日（6日）表示，國泰航空有數不少有經驗的機師離職，關注在人手及培訓不足下，國泰未有足夠準備全面恢復、滿足復甦的市場需求，影響香港航空樞紐的地位。

香港航空機組人員協會指，國泰航空現時僱用的機師不足2500人，較2020年10月大裁員前的4000人少近四成機長及副駕駛。而辭職的機師大多擁有數十年經驗，協會形容這班機師正以「前所未有的速度」辭職，令航空公司未來未來運作留下極大空缺。

協會指，機師的離職潮緣於2020年10月的大裁員，國泰在裁員後要求機師簽署新合約，當中的減薪及福利縮減，都觸發機師對國泰管理層的不滿。協會引述有機師稱，國泰的做法反映管理層將疫情當成是永欠減薪的機會，現時這個決定適得其反，惹來更多損失，並直接影響香港航空樞紐地位。

協會主席Paul Weatherilt指，永久減少機師的薪酬及福利是國泰歷來代價最高的管理失誤之一，認為在轉新合約之前，國泰僱用的機師團隊或是全球最具經驗、最具資格，令國泰足以成為全球頂級航空公司，也促使香港獲得全球航空樞紐的地位。

協會又指出，年輕機師培訓需時，但現時的培訓時間已經大大縮短，擔心國泰在航空質素及商業壓力會有所衝突，促國泰航空如想重建航空樞紐的聲譽，應重建留住現有機師，並重新招募已離職的機師。

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記者：江麗盈

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