【毒舌大狀】黃子華林保怡現身旺角球場拍外景　戲裏戲外情同手足貼地講波經飲啤酒

《寒戰》系列編劇吳煒倫執導的首部電影《毒舌大狀》，由黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華（阿Dee）@ERROR、楊偲泳（Renci）及栢天男主演，林保怡、谷德昭特別演出。

《毒舌大狀》進入最後拍攝階段，預計2023年與觀眾見面，剛完成50場舞台劇演出，兼帶着《飯戲攻心》票房大收5650萬、進駐香港史上港產票房第10位，興奮心情的黃子華，聯同戲裏戲外皆是好兄弟的林保怡，昨晚（5日）去到旺角麥花臣球場為《毒舌大狀》取景拍攝。

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子華神今次在戲中飾演鐵嘴毒舌，「攣都可以拗返直」，憑其雄辯滔滔的口才，挑戰有財有勢的權貴，將對方駁斥至體無完膚的毒舌大狀。

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但子華神昨晚造型，卻一反之前招積吋咀周身名牌的大狀形象，變成一副情緒低落，憂心忡忡的樣子，坐在旺角麥花臣球場觀眾席，與林保怡把酒訴心事，其東歪西斜的裇衫西褲亦懶得整理，其鼻腔更塞着似是止鼻血的紙巾，面帶瘀傷，與保怡邊看足球比賽邊聊天。

雖然造型外貌憔悴，但都掩蓋不住子華神的魅力，球場上奮勇作戰的球員也不時張望到觀眾席上二人風采。

演戲中的子華說話時顯得非常肉緊，而戲外除了與導演吳煒倫仔細研究劇情，亦不時與林保怡滔滔不絕的交談，二人話題廣濶，事關他們在戲外亦是結交友誼多年的知心好友。

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