【哈囉喂2022】海洋公園推4大鬼屋部分要用手機app捉鬼　玩盡所有鬼屋成人740元

▲ 海洋公園推4大鬼屋部分要用手機app捉鬼 ，玩盡所有鬼屋成人740元。（陳麗娜攝）

海洋公園 x AXA安盛「哈囉喂全園祭 2022」即日起至10月31日期間舉行，公園安排多項哈囉喂景點及表演，包括4大鬼屋，今年部分景點及鬼屋新設AiR手機遊戲應用程式配合體驗，玩家更可穿梭真實與虛擬世界之間，盡情挑戰自己膽色。

鬼屋之一：惡靈廢墟

是唯一可以使用手機裝置的惡靈戰場，挑戰者需於這個無人廢墟尋找靈符，封印鬼王。玩家須事先從 Apple App Store 或 Google play下載 AiR- Adventure in Reality 應用程式，並啟動靈探程式，尋找散落在廢墟中的靈符。每日頭44 個成功封印鬼王的靈探神手，更可解鎖「園」宇宙寶物一特別版海洋公園哈囉喂 AiR 元住民 NFT。

鬼屋之二：潛逃太凶艙

歷年最大型鬼屋一，將可體驗有別於常人所想的太空之旅。太空艙有不明外星生物潛藏在内，等待時機突襲活人。挑戰者需要通過不同任務，例如衝破崎嶇的通道和搖晃的地面，在不同斜坡上行走，甚至爬行，當中更包括需要單獨面對的挑戰。要潛入激光海，或是在一片漆黑中探路，才有機會逃出生天。

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鬼屋之三：泰陵大逃脫

場內模擬中國古代、神秘陰森的泰陵，受詛咒的兵馬俑大軍將用特殊的神秘力量追捕活人，當你奔跑求生時要格外留神，因為暗黑古墓中危機四伏，秘道錯綜複雜，又有流沙、鐵牢等重重機關，做錯決定隨時跌落坑内被活埋。逃生路線將由玩家全權決定，自行創造專屬的結局。

鬼屋之四：咒偶

玩家將探訪這個被詛咒、令家族厄運連連的鬼嬰。踏上這個豪宅之旅，就彷如你預備購買一間超大公寓，參觀豪華客廳、卧室、浴室和衣櫥，精緻的裝飾品和致命的氣氛都會令你毛骨悚然。玩家可能會遇到大宅主人，那就盡情接受他們的款待吧（或者是「款待」他們）。切記別亂碰詭異的娃娃公仔，否則有可能會發生無法預測的可怕事情。

結合電子科技的景點：「格」新園宇宙

在手機上啟動 AiR 應用程式 。可於景點內掃瞄遍布景點裡不同角落的metaverse gateway。進入虛擬世界，與遊戲角色一同阻止入侵者搞破壞，拯救世界，並與其他玩家組成一組，挑戰不同任務。

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持有海洋公園普通門票即可於 2022年10月 14日至16日、21日至23日和28日至31日享受哈囉喂日夜體驗（自選付費體驗除外），而購買無限 FUN 人場證，更可於購買日起至 2023年3月31日無限次入園。

哈囉喂組合景點共有兩款：哈囉喂「屍」家組合景點門票可進人三個指定「哈囉喂全園祭」景點包括「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」及「泰陵大逃脫」；哈囉喂「腥」級組合景點門票則可玩齊四個自選付費 「哈囉喂全園祭」景點，包括以上三個及「咒偶」。

但景點門票不包括海洋公園人場門票，訪客必須持有活動當日有效之海洋公園入場門票，按成人全日優惠日間門票360元，小童日間門票216元，成人及小童入園玩哈囉喂加三個鬼屋的價格分別是640元及496元。玩四個鬼屋分別要740及596元。

哈囉喂「屍」家組合景點門票

開放日期：2022年10月 14日至16日、21日至 23日及28日至 31

景點：進入指定3個哈囉喂全園祭景點（「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」及「秦陵大逃脫」．每間一次）

票價：成人或小童港幣 280元

智紛全年入場證一優越卡/金卡或銀卡/無限 FUN 入場證港幣 252元

哈囉喂「腥」級組合景點門票

開放日期：2022 年10月 14日至16日、21日至23日及28 日至 31

景點：進入指定 4 個哈囉喂全園祭景點（「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」及「咒偶」，每間一次）

票價：成人或小童港幣 380元

智紛全年入場證優越卡/金卡或銀卡/無限FUN 入場證港幣 342元

全日優惠套票

訪客可單日無限次進入所有哈囉喂全園祭景點（「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」及「咒偶」除外）。門票有效期至 2022年12月31日

票價：成人（12 歲或以上）港幣 360 元、小童（3至11歲）港幣 216 元

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記者：陳麗娜