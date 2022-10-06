【違聘任政策】廉署起訴8名食環署人員　涉面試優待部分應徵者

廉政公署今日(6日)落案起訴一名現任及七名時任食物環境衞生署首席小販管理主任公職人員行為失當，控告他們涉嫌在「2019年助理小販管理主任招聘」中，未有遵從政府公務員聘任政策而優待某些應徵者。八人同被控一項串謀公職人員行為失當，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。各被告已獲廉署准予保釋，以待下星期一(10月10日)在東區裁判法院應訊。



8名被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其餘7人案發後已相繼退休。



食環署於2019年2月舉行「2019年助理小販管理主任招聘」，接獲逾5,000份求職申請。當中約2,100名應徵者獲安排於2019年7月及8月參加遴選面試。除陳江松外，上述7名被告均為該項招聘的遴選小組成員。



控罪指8名被告涉嫌於2019年7月11日至8月20日期間，一起並與他人串謀，使各被告及上述招聘的其他遴選小組成員，身為公職人員在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出失當行為。被告涉嫌在他們之間傳閱某些將會出席遴選面試的應徵者的面試時間表，使他們得以優待該等應徵者，未有完全遵從政府的公務員聘任政策。

政府訂立的公務員聘任政策列明，須以公平、公開競爭及用人以才的原則進行招聘。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴八名被告。

廉署調查發現，有應徵者或其親友把他們的面試時間表轉發予食環署人員，包括上述被告。廉署調查顯示，共36名應徵者涉嫌獲優待，而部分應徵者的遴選面試分數疑獲上調。



食環署在廉署調查案件期間提供全面協助。為確保「2019年助理小販管理主任招聘」公平進行，食環署已將2019年7月至8月遴選面試的結果作廢，並安排應徵者於2019年11月參加另一輪遴選面試。

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責任編輯：余思嵐