【幸福入場券】佐治古尼茱莉亞羅拔絲再合體　神級銀幕CP缺一不可

▲ 《幸福入場券》

佐治古尼（George Clooney）與茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）於2004年在《盜海豪情12瞞徒》（Ocean's 12）合作後，再銀幕CP合體演新片《幸福入場券》（Ticket to Paradise），飾演一對離婚鬥氣冤家。

其實近年，主流製片廠甚少出品愛情喜劇，但早於1930年代，這個當時被稱為「無厘頭喜劇」（screwball comedy）的片種誕生，一直發展至2000年代仍然是相當蓬勃和受歡迎，可是其後愛情喜劇卻似乎慢慢息微。

《幸福入場券》導演奧柏加（Ol Parker）認為過去幾年全球所經歷的一切，令大家再次渴求愛情喜劇：「當疫情爆發後，我本身在寫的劇本突然顯得不合時宜，世界已徹底改變，我於是重新思考我應該創作怎樣的電影，我覺得我要寫一些令人開心的故事，大家這幾年都辛苦了，而愛情喜劇可以令觀眾一起開懷大笑。」

▲ （左起）導演奧柏加、茱莉亞羅拔絲、佐治古尼。

最佳拍檔缺一不可

他們在編寫劇本時已經屬意由佐治古尼和茱莉亞羅拔絲飾演一對主角，雖然兩位巨星合作過的電影並不多，例如佐治古尼親自執導的《危險性私隱》（Confessions of a Dangerous Mind）、《華爾街綁架直擊》（Money Monster）、《盜海豪情》（Ocean's Eleven）和《盜海豪情12瞞徒》等，但二人在大銀幕上的火花卻是有目共睹。

在劇本初稿，兩位主角的名字更是Julius和Georgia，向兩位金像巨星致敬；劇本完成後，他們同時把劇本寄給佐治古尼和茱莉亞羅拔絲。

奧柏加說：「一般的做法是，你把劇本交到任何一位演員手上時，你是不會透露你打算找誰跟他一起主演，因為另一位演員不一定會答應演出。但今次，我是同時告訴他們我是打算找他們兩位一起演出，缺一不可，我沒有後補的選擇。」

▲ 影片於昆士蘭州的聖靈群島取景，扮作是峇里島。

澳洲扮峇里島

由於故事背景是峇里，製作團隊花很長時間進行深入的資料搜集、計劃及諮詢，確保電影能忠實地反映並尊重峇里人及他們的文化。

因為受疫情措施的限制不能往峇里拍攝，奧柏加跟外聯製片Lauren Cooper表明要找個讓人一看到就立即想訂機票執行李去旅行的地方取景。

Lauren Cooper要找一個能媲美峇里熱帶風情的地方，她曾去過峇里，加上深入的資料搜集，讓她成功在澳洲找到一個地方充當峇里島—位於昆士蘭州中部沿海地區的聖靈群島（Whitsunday Islands）。

除在聖靈群島取景外，製作團隊在峇里的疫情措施放寬後亦前往當地，並聘請了當地的拍攝團隊補拍一些風景鏡頭。

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美國長島取景

Gede的海藻農場在美國長島的棕櫚灣度假村（Palm Bay Resort, Long Island）取景，但由於度假村在疫情影響下關閉，製作團隊無法乘坐渡船前往，Lauren Cooper就找來了一艘小型噴射快艇，並請了一位當地人當她的嚮導，讓她可以走遍每個偏遠角落，尋找最合適拍攝場地。

而在片中，大家到達和離開峇里島都必經的沙灘，是在澳洲的蜜月灣（Honeymoon Bay）取景，那裡是沒有電力供應，所以製作團隊要自行配置不同的設施來進行拍攝，所以雖說是小品喜劇，製作卻也要花不少功夫。