鄭伊健賀紅館騷優先預訂售罄　夥釗峰+馮允謙+黃淑蔓+雲浩影網上開騷

▲ 伊健夥同師兄弟妹演出。

鄭伊健將於11月21至24日及26至27日舉行6場紅館《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022》門票，昨日信用咭客戶優先預訂，開賣四小時火速售罄，反應熱烈。伊健開騷前，便搶先在本周日（9 號）晚上9時，透過全港逾30間媒體Facebook專頁演出《Media Asia X Highlighter Music Gig Online》，跟Fans練歌，為個唱熱身。

即將紅館開騷的伊健，率領梁釗峰、Jay Fung、黃淑蔓（Feanna）和Cloud，舉行《Media Asia X Highlighter Music Gig Online》，並由商台DJ謝茜嘉擔任主持。

▲ 合唱伊健金曲。

拍攝當日，伊健提早抵達現場，為了聽幾位實力非凡的小師弟妹表演。事後伊健說：「我早啲嚟係想聽你哋唱歌，我聽得好開心，好似睇緊演唱會。剛才我仲同Feanna和Cloud合唱，開過咁多次演唱會，都冇機會唱呢首歌，今日係第一次。之前一齊拍咗電影《深宵閃避球》，大家有咗默契，所以我專登揀呢首歌一齊唱，至於咩歌要大家估下先！」

同場的Jay Fung坦言羡慕她們與大師兄合唱：「今日好開心，可以同伊健一齊jam歌，可惜無機會只有我哋兩個合唱。我好想寫歌俾你，你會唔會唱？」伊健興奮地說：「係咪㗎？我驚我唱唔到，不如你兩個（Jay Fung、釗峰）一齊作歌，寫一首我哋幾個合唱，有男聲女聲，幾好呀！」

▲ 跟師妹合作。

音樂會尾聲，幾位師弟師妹向伊健送上寫上「一生幸福」的日本清酒，預祝他11月紅館演唱會成功，Feanna趁機會向大師兄講出心裡願望，她說：「其實我好多年之前許下願望，希望25歲前可以去到紅館表演，加上我好想做你演唱會嘉賓，企喺紅館舞台⋯⋯嗱！冇壓力㗎！」

就連怕醜少說話的Cloud也跟著說：「如果Feanna上到我都想上，係囉，冇壓力㗎！我哋都係你嘅學生！」兩位非常主動，全場笑聲。伊健表示邀請演唱會嘉賓重任，由音樂監製陳光榮負責，Feanna並無放棄，說：「唔緊要嘅，我會嚟睇，我要坐第一行，同你say hi，你記得同番我say hi喎！」非常搞笑。