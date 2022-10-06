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【KO長新冠】中招康復後經常肚脹兼放屁　營養師黃凱詩：服益生菌＋減吃製氣食物可改善

保健美顏 16:46 2022/10/06

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營養師黃凱詩表示，很多研究也發現，新冠康復者的腸臟微生態被破壞，有機會引致不同程度的腸臟問題，除了便秘外，經常肚脹多氣都很常見。

早前，朋友Bonnie確診新冠肺炎。這天，是她長跑復課的第一天。我說︰「今天不要太落力，大病初癒，量力而為。」她笑說︰「哈哈！第一次聽你吩咐人不要落力，有點不慣。」我瞪着她︰「我不是魔鬼教練啊！」

慢跑約兩公里多，我間斷地聽到些怪聲︰「你聽到嗎？」她悄悄說︰「這並非怪聲，是人類排放氣體的聲音，簡稱『放屁』，放心，響屁不臭的。」

我問︰「新冠康復後，這狀況頻密嗎？」她說︰「你這樣一問，的確好像比以前嚴重了。」我問︰「我給你的益生菌沖劑有定時吃嗎？」她微笑說︰「間中才記得。」

「很多研究也發現，新冠康復者的腸臟微生態被破壞，有機會引致不同程度的腸臟問題，除了便秘外，經常肚脹多氣都很常見。除了增多益生菌調理外，肚脹問題可透過減少進食製氣食物來改善。」我詳細解釋。

她問︰「哪種食物會製氣？」

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我舉例說明︰「容易肚脹的朋友，宜減少豆類食物，另外，某些蔬菜及水果也含較多製氣元素，例如西蘭花、椰菜花、洋葱、蘆筍；水果如蘋果、桃及梨。乳製品中，含有乳醣，亦是製氣食物。全麥製品也屬製氣食材啊！」

「但是，你剛才說的那堆健康食物，我從來不愛吃。」她笑着說。

我想了一會，問道︰「我知道問題在哪裏！你常吃無糖糖果嗎？」

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她問︰「一日一包，算是多吃了嗎？」

我說︰「無糖糖果含有xylitol，多吃也會氣脹！而且，雖你不吃奶製品，但是雪糕你好像沒有戒掉吧！」

她笑說︰「你真的太了解我。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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