【10月好去處】互動裝置《遇於犬丘》月底展出　市民可與愛犬玩波波池及滑梯

▲ 活動中的互動裝置，讓參加者和愛犬體驗有聲有畫、活生生的共存空間。（政府新聞處）

由約30名大專院校學生創作的互動裝置和聲音作品《遇於犬丘》，將於10月28日至30日在中山紀念公園紀念草坪展出，市民可帶同愛犬參與，須預先於網上登記。

2021/22大專生藝術通識計劃《遇於犬丘》公眾演出由創不同協作主辦，多間大專院校不同學系約30名大專生參與。主辦方於展出期間每日下午2時至5時，將擺放互動裝置，包括波波池、滑梯等，讓參加者和愛犬自由參與。而每晚7時15分會舉行音樂表演，由學生、樂手與舞者一同表演原創音樂。另外，10月29日至30日下午將設有分享環節，由愛護動物的團體主講，傳遞人與動物共存的信息。

市民帶同愛犬參與，免費入場，先到先得，按此可預先於網上登記。活動結束後，有關的互動裝置將於11月至12月期間在東岸公園（第一期）、啟德車站廣場及荃灣公園展出。活動由香港賽馬會獨家贊助，是香港賽馬會撥款6.3億支持特區政府為慶祝特區成立25周年而舉辦的多個項目之一。



更多《遇於犬丘》公眾演出的詳情，請致電3996 2704（創不同協作）或瀏覽網頁。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴